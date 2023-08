【開箱】《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》 聚焦社媒評論 欠新意缺獨特角度

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普(Johnny Depp)控告前妻兼《水行俠》女星安柏赫特(Amber Heard)誹謗官司,去年6月初審結,前者勝訴後現主力音樂發展,不時巡迴開騷,安柏則帶同兩歲女兒遷居西班牙馬德里,重過新生活。不過媒體似乎不願放過這宗轟動一時的案件,繼只有兩集的《尊尼特普VS安柏赫德 美國篇 第1季》(Johnny Vs Amber: The US Trial S1)去年在HBO Go播出後,《夫妻決裂:尊尼特普訴安芭赫德案》(Depp v. Heard)本月16日亦在影視串流平台Netflix上架,連日來在港區Netflix登上十大收視節目冠軍,估計Netflix周三公布一周收視成績,亦勢在全球英語節目排行榜佔一席位。