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娛樂

【開箱】《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》 聚焦社媒評論 欠新意缺獨特角度

【明報專訊】《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻兼《水行俠》女星安柏赫特（Amber Heard）誹謗官司，去年6月初審結，前者勝訴後現主力音樂發展，不時巡迴開騷，安柏則帶同兩歲女兒遷居西班牙馬德里，重過新生活。不過媒體似乎不願放過這宗轟動一時的案件，繼只有兩集的《尊尼特普VS安柏赫德 美國篇 第1季》（Johnny Vs Amber: The US Trial S1）去年在HBO Go播出後，《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》（Depp v. Heard）本月16日亦在影視串流平台Netflix上架，連日來在港區Netflix登上十大收視節目冠軍，估計Netflix周三公布一周收視成績，亦勢在全球英語節目排行榜佔一席位。

雙方陳辭平行剪輯

爛番茄影評網站有關《夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》共7篇文章，平均得分只有29%，距離及格很遠，跟觀衆的熱烈反應形成對比。《夫妻決裂》只有3集，片長加起來不足兩個半小時。尊尼狄普控告安柏赫特誹謗案當時網上直播，片集中用上很多法庭內外片段，譬如雙方粉絲一早到場支持自己的偶像，以及大量播客和社交媒體如TikTok、YouTube的網紅評論片段，甚至用了不少網民嘲諷安柏的迷因片（meme）。

《夫妻決裂》導演愛瑪谷巴（Emma Cooper）拍過《夢露之謎：絕密錄音帶》、《Madeleine McCann失蹤懸案》等紀錄片及節目，亦曾獲艾美獎及「英國奧斯卡」BAFTA提名。要把海量片段剪輯成兩個多小時內容，並不容易；片中把尊尼狄普及安柏赫特各自在庭上陳辭平行剪接對照，做法不錯，也可梳理雙方說法，但不足以支撐3集內容。此節目刻意突顯這場審訊不止有關陪審團幾名成員，公衆亦有份參與，社交媒體多不勝數的網上法官，已給這場審訊誰勝誰負下了定論。有指這宗世紀誹謗案可同時稱為「TikTok審訊」，因該平台出現大批迷因片或圖，都是針對安柏赫特，尊尼狄普支持者不計其數，更形成網軍力量。然而都是去年審訊期間的已知事實，不斷把社媒評論加插到兩名主角的陳辭，沒有新意之餘，也不是聰明的處理手法。節目中剪輯了雙方律師受訪時對網民評論事件的看法，安柏赫特的代表律師Elaine Bredehoft一直反對審訊可現場直播，而且認為陪審團不可能沒受社交平台的言論所影響，「他們每晚會回家，有家人，家人會上社交網；審訊期間我們有10天休假，他們不可能不受影響」。就算律師受訪也不是新鮮的材料，把既有資料呈現在觀衆面前，卻沒提供獨特角度給大家反思，這宗官司除了名人八卦，再次冷嘲熱諷安柏之外，還有什麽現象值得大家反省？

沒蒐集新材料

導演愛瑪谷巴接受美媒訪問時稱有接觸尊尼狄普及安柏赫特，通知他們留意這節目，但不打算訪問兩人，「如果他們的律師有話想說，當然會訪問他們，但我不能只訪問單獨一方，因為每事都需要平衡。我真正的動機是有關這場審訊的對話，避免兩人各說各話，只想講有關我們如何溝通，怎樣看待與我們無關的事情，這才是此紀錄片集的目的」。

只是《夫妻決裂》呈現出來不似愛瑪谷巴預期；網民大多支持尊尼狄普及傾向相信他所言，庭外的「尊粉」也遠比「安粉」多。其實在英國《太陽報》的誹謗官司，尊尼敗訴，「打老婆」標籤未除。該訴訟6000多頁法庭文件是公開的，何不在當中搜索新材料，對比英美兩地誹謗法，到底尊尼在美國贏的是公關戰還是司法裁決？畢竟大衆的評論與觀感，不應介入訴訟當中。這宗世紀誹謗官司，也許是美國自辛普森殺妻案後最多公衆「參與」，後者由電視直播，今天卻是網絡時代，當中有什麽差異？此片也只是提及而沒有討論或深究。對於此案呈現對後#MeToo反性侵運動的強烈反彈、盲目追星文化，以及錯誤理解家暴本質，《夫妻決裂》沒訪問任何學者、時評人、參與此案的關鍵人物，似乎錯過了從蒐集材料中好好探討上述現象的機會，落得欠新意及缺乏獨特角度的下場。不過，名氣先行的世界裏，Netflix選擇引入這類紀錄片，已能滿足每月付費的訂戶吧？

相關字詞﹕愛瑪谷巴 開箱 安柏赫特 尊尼狄普 影視串流平台Netflix 夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案

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