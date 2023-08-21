明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《芭比》五連霸夢碎 《奧本海默》全球票房54億 《藍甲蟲》美國開畫稱冠

【明報專訊】《Barbie芭比》連續4星期稱霸美國票房榜，上周五（18日）迎來DC超級英雄片《藍甲蟲》（Blue Beetle）及《復仇戇狗聯盟》（Strays）兩齣新片，結果不敵前者，只能屈居亞軍位置；跟《芭比》同期上映的《奧本海默》更跌落第4位，不過美媒預計，《奧》片今日全球票房將衝破7億美元（約54.6億港元）大關，將成為導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）第4高票房作品，而且《奧》片將於本月30日在內地上映，路蘭會親到上海宣傳，有望進一步推高票房。

《藍甲蟲》由《眼鏡蛇道館》男星蘇魯馬利端納（Xolo Mariduena）主演，扮演DC首名拉丁裔超級英雄；故事講述剛從大學畢業的海梅維耶斯本以為可以一展抱負，卻發現老家今非昔比，還在摸索人生目標之際，意外獲得來自外星的「聖甲蟲」，選擇了他成為共生宿主。海梅擁有神奇盔甲及超能力，命運從此改寫。

《藍甲蟲》上周五在美國開畫收1000萬美元，踢走《Barbie芭比》，成為票房冠軍。美媒指颶風吹襲洛杉磯，或影響市道，預計《藍甲蟲》首周末3天大約收2500萬美元，低於預期之外，也有機會成為DC漫畫改編電影中最低開畫紀錄。

《Barbie芭比》5連霸夢碎，上周五單日收620萬美元，屈居亞軍，但在美國累收5.51億美元，只要多2300萬美元，便追上當地今年票房冠軍《超級瑪利歐兄弟大電影》，後者目前以5.74億美元登頂，《芭比》取代《超》片指日可待。

另一新片《復仇戇狗聯盟》由《賤熊30》及《大毒BEAR》班底炮製，上周五單日收343萬美元，佔季軍位置。《復》片講述「邊境㹴」維茲對主人道格忠心耿耿，即使被遺棄街頭，仍深信對方不是故意棄養。維茲遇上毒舌「波士頓㹴」阿北，牠熱愛做流浪犬，認為只有奴才需要主人看顧。維茲、阿北其後聯同其他狗友，勢要回家向道格復仇。

跟《Barbie芭比》同樣已上映1個月的《奧本海默》，上周五單日收304萬美元，在美國本土累收2.77億美元，美媒預測講述「曼哈頓計劃」領軍人物的《奧》片，今日全球可過7億美元大關，而且是史上第4部衝破5億美元票房的傳記片，其餘3片分別是《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》、《受難曲》及《美國狙擊手》。另外，世界最大電影市場之一的內地，已定檔《奧本海默》8月30日上映，據報導演基斯杜化路蘭將到上海宣傳，印度等亞洲地區《奧》片票房均勝過《Barbie芭比》，以後者在內地上映31日收2.47億人民幣推算，《奧》片有類近成績應無難度。

《暗殺風暴》內地昨位列第6

提起內地票房，截至昨晚，講述以緬甸KK園區詐騙案為藍本的《孤注一擲》累收27.24億人民幣繼續登頂。《捉妖記2》編劇蘇亮自編自導、黃渤主演的《學爸》，上周五上映，累收1.68億人民幣。上映32天的《封神第一部》佔第3位，共進帳22.57億人民幣。邱禮濤執導，古天樂、張智霖、吳鎮宇等主演的懸疑片《暗殺風暴》，改編自內地作家周浩暉小說《死亡通知單：暗黑者》，上周五在內地開畫，3日收5310萬人民幣，排票房榜第6位，僅次於同樣新上映的內地片《我經過風暴》。

相關字詞﹕美國開畫票房 奧本海默 Barbie芭比 藍甲蟲

上 / 下一篇新聞