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娛樂

周嘉洛擇偶要有愛心 林夏薇寧養寵物唔生仔

【明報專訊】林夏薇與周嘉洛於無綫劇《寵愛Pet Pet》首結緣，二人年紀相差8年，飾演姊弟戀情侶，毫無違和感。二人現實中均是狗主愛心爆棚，已為人妻8年的林夏薇直認有可能只養寵物不生小朋友，周嘉洛則表示拍拖對象有愛心會加分。

林夏薇承認起初對與周嘉洛在劇中有大量感情戲有點擔心，認為未必會有很多火花，想不到二人神奇地有默契，拍攝時所有擔心消失，完全不覺跟對方年紀相差8年，觀眾亦十分接受，「跟新拍檔周嘉洛拍劇感覺很不同，有機會與不同對手合作好難得。第一次和年輕那麼多年的男演員拍檔，發覺周嘉洛很成熟，私底下感覺好靜，十分穩重，不是口甜舌滑的人，我懷疑他識人類讀心，不用講出口已知我想什麼，好識睇眉頭眼額，我很欣賞聰明醒目的男人，這個小鮮肉幾好，隆重推介」。

跟人妻拍檔 與緋聞絕緣

林夏薇愛狗如命，是3隻愛犬的主人，對於會否只養寵物而不生小朋友？她說：「都有可能，其實真的不知，我的世界任何事都不會和養寵物有任何衝突，《寵愛Pet Pet》提倡要做個負責任的主人，如果生小朋友，我當然也要做個負責任的家長，不過暫時冇咩時間，真的太忙，要照顧3隻狗，又要做生意和拍劇，何來有時間，老公都好忙，其實我們也鍾意小朋友，但都是隨緣，不抗拒。」

首次與視后林夏薇合作，周嘉洛大讚對方友善，沒有給他壓迫感，演對手戲時不緊張，「開劇前感覺她很正經，預計溝通上沒問題，但會玩唔埋，怎料她玩得過我，好有活力，合作得很開心，有遇到知音的感覺，大家都想套劇好，很有熱誠，不止一拍即合，是異常合拍」。

之前與陳瀅拍檔合拍到傳緋聞，今次換人妻林夏薇終與緋聞絕緣，周嘉洛說：「其實拍檔真的不止陳瀅，還有江嘉敏、林凱恩，不過呢一期就係林夏薇，各有各出色地方，如集中講林夏薇就100分。」

打好經濟基礎再諗拍拖

周嘉洛認為姊弟戀完全無問題，只要外表接受到就得，「如果對方50歲外表似30歲更好，聽落有啲吸引，經歷好多，會有番咁上下見識，年齡數字不緊要」。不過他稱現階段工作為先，兒女私情放一邊，「怕影響工作，有成就先拍拖，經濟基礎好緊要，先要養得掂自己同母親先，本身有個阿媽要湊，就唔好諗咁多嘢，買到樓畀媽媽住時，就可以放心用錢」。

記者：林祖傑

場地提供：Studio Meta

林夏薇/化妝：江中平

髮型：hairculturehk seiko

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