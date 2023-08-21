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娛樂

祝福離巢衛蘭衛詩一切順利 張天賦Dear Jane否認公司資源不均

MC否認攞公司大量資源 Dear Jane連詩雅圓夢合唱《到此為止》

【明報專訊】張天賦（MC）與樂隊Dear Jane前晚於亞洲國際博覽館舉行《拉闊音樂會DJ/MC》，以一夜限定新樂隊姿態獻唱多首情歌，分別邀請不同女嘉賓合唱，包括人氣女團Lolly Talk和連詩雅等。有傳衛蘭與孖生妹妹衛詩因資源分配不公離開華納，結束8年合作關係。MC與Dear Jane否認公司將大量資源投放給他們，認為公司會合理公平分配，替衛蘭與衛詩選擇做喜歡的事開心。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

MC在演唱會除唱自己歌，還選唱了陳冠希的《壞孩子的天空》及謝霆鋒的《遊樂場》，之後與女團Lolly Talk跳唱《花海》和《五種愛的密語》，再跟Dear Jane共13人合唱《搖滾理髮廳》。Dear Jane請來連詩雅合唱《到此為止》送觀眾驚喜，連詩雅老公陳家樂在台下如小粉絲般為老婆應援。

笑人妻連詩雅很忙

騷後Dear Jane主音黃天翱（Tim）表示與連詩雅再合唱《到此為止》好正，這首歌幫了Dear Jane很多。可會再和已當人妻的連詩雅合作？Tim笑道：「她做了人妻好忙。」MC稱與Dear Jane合作好玩，美中不足是沒有一首屬於大家的合唱歌，他亦欠缺一首搖滾歌。問負責創作的結他手翁厚樑（Howie）可會很大壓力？他說：「不會，如果鍾意件事就不會覺得是工作，今次合作好開心，樂隊可以多一把男聲。」

談到與Lolly Talk跳唱有板有眼，MC說：「準備時間好少，好擔心在台上跳舞，好彩也順利。至於將來會否跳唱，我都喜歡，但體力消耗非常大，點都會以音樂為主。」

戥衛蘭衛詩有新發展開心

有傳衛蘭與孖生妹妹衛詩因資源分配不公而離開華納，Tim表示有留意衛蘭在社交網的發文，知對方人生下一個階段有想做的事，「我覺得幾好，可以選擇放鬆自己或對身心好的事，戥她們開心，我都想，但未得住」。

MC稱與衛蘭相識時間日子很短，但覺得對方這階段可以選擇喜歡做的事，他認為是很開心的事，祝衛蘭未來日子一切順利。Tim笑稱也覺得公司將大量資源投放到MC身上，MC即反擊：「計資源一定是Dear Jane啦！有4個人。」

楊洛婷讚MC靚仔

MC認為公司有很豐厚的資源，絕對能合理分配給所有歌手。Tim亦認同公司很公平，透露同事稱會將全部歌手的資源加倍。是否因衛蘭和衛詩離巢，資源轉移到他們身上？MC說：「不是，我反而經常埋怨公司，要求再給多些資源我們，不是分多了，而是本身應該多些。」

Tim老婆楊洛婷帶同子女捧場，在後台影大合照。楊洛婷見到MC即搭對方膊頭，Tim負責抱起兒子，她在社交網分享照片時大讚MC好靚仔，還有演唱會好好看。

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