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娛樂

曾參加《中國好聲音》調低期望覺OK 李幸倪稱比賽主觀 評判各有喜好

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）、胡定欣、趙慧珊、姜皓文、倪晨曦等獲選「十大健美名人」，前晚出席頒獎禮。Gin Lee一身粉紅look配金髮亮相，談到獲健美獎感驚訝，稱體態未夠完美，有很多進步空間，盼身體每個部位可以更好。崇尚天然的她對現時外形樣貌滿足和感恩，無意「僭建」或整容。

不清楚選手遭遇

近日網上流傳李玟生前錄音，控訴去年擔任導師的內地選秀節目《中國好聲音》賽制不公平，以及遭節目組人員不禮貌對待，Gin Lee多年前曾參加《中國好聲音》，自言當年參賽對很多事不熟悉，接觸不到節目高層，只專注比賽。有指節目組不尊重參賽者和導師，Gin Lee說：「我不清楚他們的遭遇，我參賽前已自行調節好心情，將期望放到最低，抱學習心態。即使大家做事方式不同，當一個體驗，覺得OK，比較容易適應。」

Gin Lee認為比賽存在主觀因素，每人對音樂喜好不同，自覺唱得幾好，未必獲評判鍾意，如果別人不喜歡，就算失望仍會接受。Gin Lee曾任無綫選秀節目《聲夢傳奇》導師，表示若對節目有疑問，會跟監製溝通，大家有商有量，通常可以解決。

胡定欣無意找大隻男友

胡定欣穿黑色吊帶裙展示弗爆身形，提到當年拍無綫劇《城寨英雄》要應付大量打戲，以及穿貼身戲服，開始健身鍛煉體能，每朝操練後去拍劇，人生未試過如此勤力運動，一邊練一邊叫痛，慶幸最弗時練出馬甲線和6嚿腹肌。現時她保持每星期最少運動兩日，沒想過參賽健美小姐，佩服參賽者為練每寸肌肉作出犧牲，自問未必有此勇氣。

會否鍾情大隻肌肉型男？胡定欣說：「好欣賞他們的堅毅，得來不易。不過揀男友不需要外形太大隻，安全感非來自肌肉，他們經常太克制自己，做女友見到會好心痛。」

趙慧珊開拓藝術市場

身形纖瘦的趙慧珊說平日健身、跑步加跳舞，但較難長肉，很辛苦才練出6嚿腹肌，操練期間飲食和生活習慣好規律，自知食太多碳水化合物易肥及失去肌肉，平日主要食烚蛋和蔬菜。喜歡繪畫的她最近獲邀在港參與品牌的聯乘展覽設計藝術裝置，稍後又參與韓國的藝術展，正努力拓展個人藝術市場，「之前開畫展，作品賣出九成，但搞展覽涉及很多單位，真正落袋的錢不算多，幾次展覽加埋有6位數字。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕姜皓文 趙慧珊 胡定欣 李幸倪（Gin Lee)

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