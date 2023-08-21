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娛樂

公開李玟跌倒事件始末 學員王澤鵬恨自己不夠細心

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）上月離世，近日網上流傳她去年擔任內地選秀節目《中國好聲音》導師時遭侮辱、欺負，疑似CoCo生前炮轟節目的9分鐘錄音，怒斥賽制不公，以及哭訴錄影時受辱經過。當中她提到去年10月14日最後一天忍着腳痛錄影，事前獲節目組答應讓與她合唱的參賽者王澤鵬站在身旁，但錄影時王澤鵬被安排站另一邊，令她站不穩當眾跌落地，坐在地上演唱至表演完畢；不少網民批評王澤鵬涼薄，看見CoCo跌倒完全沒反應。

因怯懦未有第一時間發聲

王澤鵬昨日清晨5時許在微博公開事發前後日子與李玟的對話截圖，撰長文解釋事情始末。他表示除10月12日第一次綵排見到CoCo老師定歌定key後，其餘時間都未能見面；翌日綵排，CoCo老師未收到通知，那天只得他獨自綵排和交代走位。

10月14日當日王澤鵬早上9時到錄影現場的門口已被沒收手機，因此看不到CoCo老師通知他更改合唱，以及走位細節的信息，工作人員也未有提及，所以他按原定走台計劃，全程背對老師。在歌曲結束，他轉頭看才見老師坐在地上，「然後跟華少老師（主持人）把CoCo老師扶起來，攙扶着老師完成了talking，然後與CoCo老師的團隊一起將她扶至導師座椅，直到晚上10點拿回手機才聽到CoCo老師的微信語音所說的一切」。他稱沒有第一時間站出來回應因為怯懦，這段時間度日如年，反覆聽着CoCo老師的語音，一聲聲加油打氣與叮囑，讓他感愧疚，悔恨自己不夠細心，未見端倪。他有勇氣陳述事實，為敬愛的CoCo老師，也為自己。

周菲戈跟CoCo道歉

CoCo在《中國好聲音》為得高分遭淘汰的學員周菲戈，斥賽制不公平，周菲戈亦因未有第一時間發聲，遭網民斥責。他昨日發長文表達心聲，公開與CoCo的對話紀錄和錄音，獲對方暖心打氣。他表示常想CoCo老師因為他才發生這一切，感慨說：「沒有我，沒有參加《好聲音》，是不是老師就會順利的錄製完節目，是不是就不會有之後的那麼多事。對不起，老師。」

娛樂組

相關字詞﹕王澤鵬 周菲戈 李玟(CoCo)

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