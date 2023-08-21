新片角色有突破 焦點不在票房 盧瀚霆度期謝票回饋神徒包場

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

Anson Lo與姜大衛（John哥）、陳紫萱、朱栢康等行紅地氈現身《釀魂》首映禮，Anson Lo壓軸登場，引得全場尖叫，神徒邊影相拍片邊狂叫：「盧瀚霆。」聲勢浩大。Anson Lo在台上除分享拍攝感受和點滴，還冧神徒說：「辛苦大家了，知你們這天排隊很耐，應該很眼瞓。想跟大家說這套絕對不是鬼片，千祈不要驚，我覺得是一套劇情片，大家放膽跟我一齊入場睇。」

Anson Lo受訪時表示拍攝時壓力大非來自第二次擔正，而是首次與重量級演員John哥合作，笑稱初次與John哥見面時緊張手震，不敢與對方傾偈，相處後發覺前輩很nice，還跟他分享做新人時的艱辛，聽完覺得自己不是很辛苦，就算連踩70多小時都是小兒科。

自信體能比年初好

談到同公司ERROR主演的電影《陰目偵信》票房未如理想，Anson Lo稱沒有留意實質票房數字，最重要是ERROR的表現，知他們都喜歡演戲。可有增加他的票房壓力？Anson Lo說：「沒特別想票房，很多人跟我說《釀魂》不是主流電影，恐怖片未必適合一家大細觀賞，但今次角色對我來說是很大突破，無論角色情緒、背景上都未演過，背後花很多心機和做功課，希望有更多人欣賞，不會焦點在票房上。」

知道很多神徒包場支持是否信心大增？他多謝粉絲支持，每名入場看的人都是在推動港產片，希望出活動時能望多幾眼神徒，跟大家打多幾次招呼回饋，相信他演技有進步，是對神徒最大的報答。問到會否謝票？Anson Lo稱很想，正跟公司度期，體力上絕對應付到，笑說：「現時身體十分好，不用擔心我年初身體不舒適的狀態再出現。」對於ERROR成員郭嘉駿（193）稱收騷擾短訊，發表「不謝票宣言」，Anson Lo認為每個人有不同做法，不會評論對與錯。隊友江𤒹生主演的《七月返歸》同期上映，會否擔心比較？他強調兩套戲看上去類型相似，但他這套不是鬼片，是劇情片，探討人性的抉擇。

無懼無綫選秀威脅MIRROR

無綫《聲夢》小花鍾柔美早前入場看他的演唱會，大讚很正，Anson Lo多謝對方讚賞，表示任何人看完覺得很開心，是對他最大鼓舞，但不會因聽到隔籬台歌手讚他而特別感動。可有留意《聲夢》歌手？他表示最近專注電影宣傳，各自做好自己。會否想跟《聲夢》歌手crossover，或與鍾柔美一齊跳舞？他說：「視乎公司考量和安排，我是很乖的藝人。」

無綫與內地合辦選秀節目《亞洲超星團》，Anson Lo稱未有留意，希望每個節目都成功，不擔心愈來愈多男團出現會對MIRROR造成威脅，「我不會用驚，反而是很興奮的現象，希望多些人做跳唱，才可互相啟發，是好事」。

John哥跟年輕演員打成一片

John哥與陳紫萱片中飾演父女，力求不斷進步的他享受與年輕人合作，跟新一代學習。陳紫萱表示初時未見John哥時很大壓力，對方幾十年前已是影帝，「第一次見面，我拿了張徹導演的書給John哥簽名，他氣場很勁，但拍攝時又很和藹可親」。John哥解釋別人常覺得他嚴肅，因第一次見面通常是開會傾劇本，正式拍攝時希望氣氛輕鬆些，陳紫萱爆John哥經常搞爛gag。

John哥片中有打鬥場面，笑稱把刀還沒生鏽不用磨，「他們很惜住我，問我要不要替身，身為演員，自己做到就自己做」。John哥拍攝時被Anson Lo用棍打，雖然有膠包着，但仍很痛，不過很小事。與無綫有約的John哥與ViuTV男團MIRROR成員Anson Lo合作，可需跟公司備案？他說不需要，「我是無綫藝人，當然不能亮相ViuTV，但拍電影不用區分電視台」。

柳應廷Jeremy肥仔被貼街招追數

此外，MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）及ERROR隊長梁業（肥仔）去年12月合資於將軍澳開設走中高檔路線的日本餐廳，經營7個月早前宣布停止營業，傳出拖數逾280萬，包括食材費、員工薪金及遣散費。昨日有報道指3子被貼街招追數，街招寫上「拖欠供應商貨款」。他們對此回應：「正在了解餐廳結業後的財務糾紛，並已交由律師跟進。」

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