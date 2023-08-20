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娛樂

離婚後首開腔：理應獲得無條件的愛 Britney Spears力爭愛犬撫養權

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears與健身教練兼演員Sam Asghari拍拖5年後結婚，可惜夫妻關係僅維持14個月，男方上月入稟申請離婚，有傳事件涉及Britney出軌，Sam更遭長期家暴。女方沉默數天後，昨日透過社交媒體首度開腔回應：「跟他一起6年，（分手）感到有點震驚……我們理應獲得無條件的愛，而非受到條件限制。」聲明似在暗示，無論Sam跟她一起或分開，都涉及利益關係。雖然婚前協議能夠保障Britney財產，但她仍擔心Sam為爭奪一對愛犬的撫養權而鬧上法庭。

現年29歲的Sam Asghari以「不能彌補的分歧」為由，早前入稟申請離婚，要求41歲Britney Spears給予贍養費，並代支律師費。根據法庭文件指出，Sam亦要求「平分某些東西」，Britney擔心對方所指正是其心愛的牧羊狗Sawyer與都柏文犬Porsha。

退還訂婚鑽戒

據英國《每日郵報》報道，Britney已聘請荷李活擅長處理離婚事務的著名律師羅拉華沙（Laura Wasser），後者亦表示有信心能保障她的財產，免受Sam無理苛索。Sam在拍拖期間送給Britney的德國牧羊犬Sawyer，以及在夏威夷毛伊島度假時，Britney提出領養的都柏文犬Porsha，男方都可入稟爭取撫養權，令她跟愛犬隨時「骨肉分離」。

Britney為了愛犬隨時對簿公堂，反而Sam送贈的鑽石訂婚戒指，她卻不屑一顧。話說Sam於2021月9月向Britney求婚，請來著名珠寶商Roman Malayev為其設計婚戒，最終不收分文，旨在收宣傳之效。如今二人離婚，Britney已把鑽戒交還給Sam，「反正她已擁有不少鑽飾，而她對此戒指亦毫不留戀」。

Britney離婚消息震撼全球，Sam前日率先發表聲明：「相愛6年之後，我跟妻子決定分開，但我們仍然相愛和尊重，並祝她一切安好。」力保好男人形象。一直保持緘默的Britney昨日亦開腔，似有意回應對方言論，「跟他一起6年，（分手）感到有點震驚，但我不會多解釋，因為此事與大家無關。我已無法承受更多痛苦，幸好收到友儕間很多窩心的慰問，多謝你們」。

被指欲與家人和解

Britney在社交網帖文繼續訴苦：「過去多年一直扮作堅強，並透過社交媒體展示完美形象，可是大家都知道，這跟現實相差甚遠。我渴望可以流露真正的情感甚至眼淚，但礙於某些原因，必須隱藏我的脆弱。如果我不是父親眼中的堅強士兵，早就被送到醫院接受治療了。當我最需要家人陪伴的時候，理應獲得無條件的愛，而非受到條件限制。我會繼續堅強，做好本分，事實上我已做得很好。」

有網民把Britney的聲明，解讀為向交惡多時的家人，釋出和解信號；亦有人認為她在暗諷Sam過去多年一直付予「有條件的愛」，尤其是他透過發言人否認有意推翻婚前協議內容，卻疑似向傳媒爆料，聲稱擁有Britney出軌證據，又公開他遭家暴詳情，藉以向妻索償。

相關字詞﹕羅拉華沙（Laura Wasser） 離婚

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