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娛樂

鄺業生設靈 兩子盼圓父親遺願

【明報專訊】無綫前金牌監製鄺業生離世，終年63歲，昨日於萬國殯儀館設靈，今日中午舉殯，靈柩移奉葵涌火葬場火化。鄺業生兩名兒子鄺澄峰及鄺梓鋒下午4時到場打點，歐陽震華夫婦、張家輝與太太關詠荷、林家棟、滕麗名、林淑敏及歐瑞偉等致送花牌悼念。

鄺澄峰與弟弟表示對爸爸監製的《陀槍師姐》系列及《金裝四大才子》最為深刻，「爸爸走得好急，處理完後事，會在10月至12月期間為爸爸辦追思會」。他們透露爸爸的遺願想再開拍劇集及做護老院院長，「爸爸講過想開《金裝四大才子》VR版加入穿越元素，又跟魏駿傑構思《陀槍師姐V》劇情和結局。會再翻睇爸爸留下的劇本，看看能否幫他圓遺願。他病後一直想離開護老院，可惜好多問題解決不到，他講過想做護老院院長，改善護老院的問題，將來我會為他實現」。

10年前中風左手癱瘓

鄺澄峰指爸爸10年前中風，針灸治療說話能力，但左手癱瘓未有改善，於是轉送護老院休養。今年6月25日，爸爸在院舍突然昏迷，送院不治，他說：「當日下午爸爸無事，還跟我通微信，但傍晚五六點被發現坐在櫈上暈了失去知覺，之後送入醫院搶救。」他感謝很多前輩朋友一直關心爸爸健康和經濟狀况，包括歐陽震華與《陀槍師姐》、《金裝四大才子》的幕前幕後。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕歐陽震華 鄺梓鋒 鄺澄峰 鄺業生

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