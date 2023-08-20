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娛樂

公開《中年2》評分準則 陳慧嫻：唱我嘅歌可能倒扣100分

【明報專訊】《中年好聲音2》評審陳慧嫻、肥媽、張佳添及主持車婉婉等昨日率領27名參賽者出席拜神儀式。陳慧嫻表示評審工作要忙足一整天，在108名參賽者中選出60強，是她首次體驗這種長時間選秀節目，有點擔心自己的精神狀態。她自認不是惡評判，只對唱歌有要求，評分準則着重參賽者情感表達、有否潛質，她笑說：「參賽者可能會緊張，有少少走音唔會立即踢走，睇整體表演，反而揀我嘅歌唱可能倒扣100分，因我太熟，會有比較，除非唱出獨特風格，令我耳目一新就會加雙倍分。」

向氏家族成員 向展鵬不覺有優待

參賽者向展鵬被好友梁思浩踢爆是向華強的侄仔，更是年薪過千萬的保險業高層。被指有後台，向展鵬笑言不覺有優待，「上次出席《中年2》記者會坐5小時冷板櫈，身邊參賽者接受訪問，我有少少無奈，心想自己姓『向』都無人理。今（昨）日首次接受傳媒訪問，加上要比賽，心情緊張又興奮，但對自己表演有信心」。他報名參賽獲父母贊成，反而弟妹強烈反對，「弟妹覺得我不適合做這行，始終我做保險工作，兩個叔叔（向華強、已故向華勝）拍戲，弟妹聽得多娛樂圈不好的事，才反對我比賽。我來過TVB幾次，大家對我好好，令我後悔太遲參加」。他透露年輕時簽過幾間唱片公司，對自己講兩年內出到碟就做歌手，但最後不成事，便轉往保險業發展。他今次參賽是意外，本來找梁思浩介紹老師學唱歌，為參加保險業界的歌唱比賽，後來被梁思浩說服嘗試《中年2》，「因保險業界歌唱比賽有其他電視台轉播，跟《中年2》有牴觸，所以我退出，專心備戰《中年2》。」

鄭梓浩享受舞台 姚安娜造型搭夠

歌手鄭梓浩與姚安娜再踏舞台心情緊張又興奮，他們對入圍60強信心不大。鄭梓浩表示出完第二張唱片，等了30多年再返舞台，前年參加《中國好聲音》可惜未能躋身決賽，今次會盡量享受舞台，能走幾遠就幾遠。姚安娜自認歌唱技巧未必好高，所以加強造型配合，「知道陳慧嫻做評判好驚，因她是偶像級天后，我是門外漢，我有揀陳慧嫻的歌參賽，但要入圍60強才唱」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕向展鵬 姚安娜 鄭梓浩 中年好聲音2 車婉婉 肥媽 陳慧嫻

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