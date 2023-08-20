為好友李玟抱不平 甄妮轟《中國好聲音》參與者缺良知

《中國好聲音》發聲明指部分自媒體帳號在網絡平台散佈經惡意剪輯的錄音，並予以強烈譴責。不過《中國好聲音》的負面消息仍不斷，在9分鐘的錄音中，李玟提到去年10月錄影《好聲音》，早幾日綵排已向節目組提出，因腳傷要求學員王澤鵬在身邊，因她站不穩，並獲導演答應，但錄影時王澤鵬被安排在舞台另一邊，結果她在台上不支跌倒，只有坐在地上繼續唱。李玟在錄音中哭訴說：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱。」

網民指梁靜茹扶李玟被拉走

昨日有聲稱身在現場的網民在社交網爆料，稱當日CoCo腳痛跌倒，很久也沒有人上前攙扶，最後是梁靜茹上前扶起她，但導演在罵，隨即有人上台拉走梁靜茹。網民指李玟哭了，現場暫停拍攝，見同場男導師李克勤與李榮浩坐着沒有表示，梁靜茹則憂心眼泛淚光。有網民翻看李玟與王澤鵬的片段，其中一閃而過的高空拍攝，明顯見舞台李玟與王澤鵬外，還有穿桃紅色的身影，疑是衝上台的梁靜茹。當時鏡頭只拍攝李玟上半身，因她站不起來。當時李玟在台上跌倒的消息傳出，《好聲音》官方微博有網民留言鬧導演，又有網民說：「腳傷了！節目組不能安排椅子在台上？導師坐着唱犯法嗎？」

「貪得無厭 視歌手如奴」

甄妮跟李玟感情要好，她專程返港出席李玟的喪禮及扶靈，昨日她在社交網發文炮轟《中國好聲音》，她說︰「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」甄妮回覆網民，「早就勸說不要接那些爛節目」、「他們太丟我的臉，也羞辱又浪費令他們大富大貴異於常人的藝術天分，可惜啊」。她又指有人以為做導演就高人一等，有些連咬字都不清還教人，誤人子弟。她又說：「也有些減酬自薦上節目，蹭熱度，到底是14億人㖿。難怪縱容到製作人員貪得無厭，視歌手如奴，揮即來揮即去，太可惡了。犧牲的太不值，傻孩子。」為李玟感可惜。

陳奕迅不明節目幕後運作

日前有內地歌手李嘉捷就李玟受辱發文炮轟《中國好聲音》，後來他的微博清空並發道歉聲明，表示之前的微博內容沒有事實依據。內地知名主持金星昨日在微博開腔：「Coco咱不哭！善有善終，惡有惡報！」又有網紅「舒嬤嬤」開直播撐李玟，聲稱受不知名電話恐嚇，說要給他訂花圈。

陳奕迅（Eason）2017年曾擔任《中國新歌聲》（後改名《中國好聲音》）第二季導師，當時跟劉歡、那英、周杰倫同擔任導師。他同年在ViuTV節目《晚吹．吹臣》受訪，面對8個主持，包括陶傑、卓韻芝、余迪偉等追問該節目的黑幕傳聞，Eason爆料指節目的幕後運作，令他也提出懷疑。

Eason提到盲選時有個女聲唱得不俗，但不足以讓他撳燈，同場導師也沒反應，想不到在下次盲選，他認出原本已被淘汰的女聲又參賽。劉歡已撳燈，耳筒傳來導演叫他與那英也撳燈，相信是想增加效果，但他們最後也沒撳。事後他問導演是否認識該女生，故給第二次機會？導演說不認識，但覺得4名導師在首次盲選似對該女生有些反應，故再給機會；他揣測因該女生外形亮麗，不過Eason在節目兩次強調沒聽或看到節目有外傳的黑幕。

娛樂組