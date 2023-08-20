明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

為好友李玟抱不平 甄妮轟《中國好聲音》參與者缺良知

【明報專訊】歌后李玟（CoCo）上月5日離世，近日網上流傳她去年擔任內地音樂選秀節目《中國好聲音》導師時遭侮辱、欺負，疑似李玟生前的9分鐘錄音爆節目黑幕。昨日再傳李玟在錄影最後一日（10月14日）節目時，她在台上不支跌倒，同場梁靜茹上前攙扶被罵兼被人拉走。李玟好友甄妮指控：「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」有網民翻出2017年陳奕迅接受訪問爆該節目內幕再惹熱議。

《中國好聲音》發聲明指部分自媒體帳號在網絡平台散佈經惡意剪輯的錄音，並予以強烈譴責。不過《中國好聲音》的負面消息仍不斷，在9分鐘的錄音中，李玟提到去年10月錄影《好聲音》，早幾日綵排已向節目組提出，因腳傷要求學員王澤鵬在身邊，因她站不穩，並獲導演答應，但錄影時王澤鵬被安排在舞台另一邊，結果她在台上不支跌倒，只有坐在地上繼續唱。李玟在錄音中哭訴說：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱。」

網民指梁靜茹扶李玟被拉走

昨日有聲稱身在現場的網民在社交網爆料，稱當日CoCo腳痛跌倒，很久也沒有人上前攙扶，最後是梁靜茹上前扶起她，但導演在罵，隨即有人上台拉走梁靜茹。網民指李玟哭了，現場暫停拍攝，見同場男導師李克勤與李榮浩坐着沒有表示，梁靜茹則憂心眼泛淚光。有網民翻看李玟與王澤鵬的片段，其中一閃而過的高空拍攝，明顯見舞台李玟與王澤鵬外，還有穿桃紅色的身影，疑是衝上台的梁靜茹。當時鏡頭只拍攝李玟上半身，因她站不起來。當時李玟在台上跌倒的消息傳出，《好聲音》官方微博有網民留言鬧導演，又有網民說：「腳傷了！節目組不能安排椅子在台上？導師坐着唱犯法嗎？」

「貪得無厭 視歌手如奴」

甄妮跟李玟感情要好，她專程返港出席李玟的喪禮及扶靈，昨日她在社交網發文炮轟《中國好聲音》，她說︰「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」甄妮回覆網民，「早就勸說不要接那些爛節目」、「他們太丟我的臉，也羞辱又浪費令他們大富大貴異於常人的藝術天分，可惜啊」。她又指有人以為做導演就高人一等，有些連咬字都不清還教人，誤人子弟。她又說：「也有些減酬自薦上節目，蹭熱度，到底是14億人㖿。難怪縱容到製作人員貪得無厭，視歌手如奴，揮即來揮即去，太可惡了。犧牲的太不值，傻孩子。」為李玟感可惜。

陳奕迅不明節目幕後運作

日前有內地歌手李嘉捷就李玟受辱發文炮轟《中國好聲音》，後來他的微博清空並發道歉聲明，表示之前的微博內容沒有事實依據。內地知名主持金星昨日在微博開腔：「Coco咱不哭！善有善終，惡有惡報！」又有網紅「舒嬤嬤」開直播撐李玟，聲稱受不知名電話恐嚇，說要給他訂花圈。

陳奕迅（Eason）2017年曾擔任《中國新歌聲》（後改名《中國好聲音》）第二季導師，當時跟劉歡、那英、周杰倫同擔任導師。他同年在ViuTV節目《晚吹．吹臣》受訪，面對8個主持，包括陶傑、卓韻芝、余迪偉等追問該節目的黑幕傳聞，Eason爆料指節目的幕後運作，令他也提出懷疑。

Eason提到盲選時有個女聲唱得不俗，但不足以讓他撳燈，同場導師也沒反應，想不到在下次盲選，他認出原本已被淘汰的女聲又參賽。劉歡已撳燈，耳筒傳來導演叫他與那英也撳燈，相信是想增加效果，但他們最後也沒撳。事後他問導演是否認識該女生，故給第二次機會？導演說不認識，但覺得4名導師在首次盲選似對該女生有些反應，故再給機會；他揣測因該女生外形亮麗，不過Eason在節目兩次強調沒聽或看到節目有外傳的黑幕。

娛樂組

相關字詞﹕陳奕迅（Eason） 甄妮 中國好聲音 李玟(CoCo)

上 / 下一篇新聞