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娛樂

應智越否認出軌 向舊愛致歉

【明報專訊】應智越（細貓）、RubberBand主音繆浩昌（6號）、丘梓謙與女友麥皓兒前晚出席電影《藍色巨星》首映禮。細貓早前被舊愛Kero Lau踢爆出軌，相戀時「偷食」舞台劇拍檔陳伊霖。細貓首度開腔回應，否認出軌，稱一段感情結束後才開始新關係，不過他承認有處理不好的地方，不是有心傷害別人，「我對受傷害的人講聲對不起，希望對方開心過自己的生活」。他表示已沒聯絡Kero，經過沉澱和反思，自覺處理感情事未夠成熟，以後不會重犯。

自稱目前單身的細貓，澄清與陳伊霖只是朋友關係，自嘲在韓國做練習生，但並非愛情練習生及情場高手，希望大家聚焦在他的工作上。他表示因事件損失很多工作，感謝關心和無條件支持他的朋友，「做人宗旨是向善，不傷害任何人，多謝朋友理解我。感情上分手已不開心，事件又讓媽咪擔心，令事業、愛情和親情都有壓力」。細貓之前與鄭裕玲（Do姐）到韓國拍旅遊特輯《去邊啊Do姐》，稱已3年沒去韓國，很多地方變了，他讚Do姐易相處，愛「爆肚」和開玩笑，帶給大家很多歡樂。

6號早知泥鯭黃心穎結婚

黃心穎與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）本月中入紙申請註冊結婚，傳黃心穎懷孕雙喜臨門。6號表示之前已收到他們結婚消息，是開心事，但私人事留給泥鯭答。送什麼賀禮？他笑言物輕情義重，什麼形式都是祝福。他透露RubberBand年底推出唱片，並會舉行演唱會，工作不受泥鯭結婚影響。

記者：柯美

相關字詞﹕藍色巨星 RubberBand主音繆浩昌（6號） 應智越（細貓）

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