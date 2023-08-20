與5個囝囝旅行一視同仁 Do姐：個個都乖無扭擰

【明報專訊】鄭裕玲（Do姐）昨日以星級防疫大使身分出席活動，即場設計防疫包，呼籲大眾保持防疫意識。Do姐早前分別與魏浚笙、林家謙、Tyson Yoshi（程浚彥）、洪嘉豪及應智越（細貓）往不同地方，拍攝HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，將於9月4日晚首播。她表示對收視沒壓力，只求盡力拍好節目，盼能吸引更多觀眾收看。她稱沒有偏心，對5個囝囝一視同仁，大家去旅行合作愉快，讚個個都好乖，沒被他們激親，「他們性格好好，什麼都肯做，沒有扭扭擰擰，亦沒有人遲到，甚至會鬥早到場。（是否怕了你的威嚴才不敢遲到？）不是，因拍攝期間我們要去多個景點，為免延遲拍攝進度，通常大家會比約定時間早5至10分鐘到」。她透露節目內容精彩豐富，可惜每集播映時間有限，監製決定將未播出的片段放上網分享。