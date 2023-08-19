【開箱】《烏托邦浩劫》 代表韓國衝「奧」 李秉憲演技獲讚

公寓居民驅逐外人

《烏托邦浩劫》改編自韓國網絡漫畫《愉快的孤立》第2部《愉快的鄰居》，第1部《愉快的孤立》講述一群中學生遇上大地震，被困在校園地下室的故事；第2部則是中學生逃離校園後，留守「皇宮公寓」發生的事情。電影只取其結構，角色亦面目全非。自從韓國發生大地震，首爾一夕變廢墟，全巿只有一幢大廈「皇宮公寓」䇄立不倒，成為災民最後的「烏托邦」。隨着愈來愈多人入住，公寓居民開始不滿，視外來者為入侵家園的「蟑螂」，並對糧食短缺感到不安。直至公寓某單位發生火災，居民金煐卓（李秉憲飾）自告奮勇救火，獲得街坊稱讚，繼而推舉他為臨時居民代表。其後公寓住戶舉行不記名投票，最終以大比數通過驅逐外來災民的決議。

金煐卓帶頭趕走災民，雙方發生衝突，但仍完成目標。居民為公寓訂立守則，包括「只有皇宮公寓居民才有居住權」，金煐卓又號召男丁組成「防衛軍」，負責保護居民，以及外出尋找糧食。在金煐卓領導下，公寓逐漸變成有系統的小區，比起長期在瓦礫下露宿的災民，公寓變成天堂，惹人覬覦。

畢生儲蓄「上車」遇騙

《烏托邦浩劫》主角李秉憲、朴敘俊及朴寶英，演技與知名度兼備，戲分相當平均。李秉憲扮演皇宮公寓的居民代表，表面看似戇直，為了捍衛家園，可以不惜一切，他帶領居民對抗外來者，擔當領導角色。然而角色背後，卻有不可告人之秘，他以畢生儲蓄購入公寓902號單位，打算與家人安居樂業，付款後才知受騙，單位業主是個臥病在牀老婦，兒子與地產經紀合謀騙財，他上門理論並錯手殺害其子，剛巧發生大地震，金煐卓將錯就錯，冒充老婦之子。

透過金煐卓的故事，諷刺韓國人為「上車」付上畢生儲蓄，他在法律上並非公寓居民，但他堅持有付款買樓，所以當身分被拆穿時，不惜發難以泄憤。香港人對於金煐卓的執著，應該最有共鳴。至於李秉憲的演技亦獲韓國網民讚好，認定他是今年電影頒獎禮的熱門候選，加上此片衝「奧」在望，李秉憲更可看高一線。

朴敘俊飾演公務員金珉聖，發生地震之後，守護妻子慏和（朴寶英飾）便成了唯一生存目標。對於驅逐外來者，他雖於心有愧，但為家人安全，只好狠下心腸，例如他外出尋找糧食，被迫對災民使用暴力，此舉有違良心，但想到妻子捱餓，最終還是出手。另一方面，原本任職護士的慏和，災後仍沉着應對，熱心照顧災民，堅守救人信念，她相信總有辦法可讓公寓內外的災民共存。雖然她的角色被指過分理想主義，卻剛好跟金煐卓和金珉聖相反，帶出「即使遇上天災，我們應該活得更像一個人」的信息。

電影劇集輪流登場

《烏托邦浩劫》重點是劫後餘生，公寓居民為了生存，自創全新法則，觸發人與人之間的權力鬥爭，就像社會縮影。電影讓觀眾反省，到底誰有特權，誰可優先生存？戲中利用業權定下生存的優先次序，諷刺現代人以財富定階級；另外，不少人的終極願望就是買樓「上車」，即使在災難之下，生還者仍急切尋找一個「家」。

值得留意的是，《烏托邦浩劫》由李秉憲創辦BH娛樂製作，全片斥資220億韓圜（約1.2億港元）拍攝。據悉李秉憲計劃把這個故事拍成系列，電影續集已經煞科，由馬東石、李熙俊及李濬榮合演，故事設定在《烏托邦浩劫》結局後一段長時間，屬於動作片類型；又計劃開拍前傳，根據網漫《愉快的孤立》改編，換上成侑彬、元志安及趙賢哲合演。其後還會開拍劇集，講述另一場災後重生的故事。

上映日期：8月17日