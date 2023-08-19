明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Britney Spears傳偷食家傭 老公自爆被打腫眼 憂妻買刀自衛變殺夫

【明報專訊】美國樂壇天后Britney Spears與健身教練兼演員Sam Asghari的夫妻關係，僅維持14個月便離婚收場，男方昨日首度開腔回應「祝她一切安好」，又透過發言人否認報道指他計劃推翻婚前協議內容。不過，美媒TMZ繼續爆料，指Sam擁有其妻跟家傭偷歡的證據，他又向友人表示拍拖至今一直遭到家暴，除了眼睛被打腫，更擔心Britney買刀自衛，難保某日變成殺夫兇器。

據法庭文件指出，現年29歲的Sam Asghari以「不能彌補的分歧」為由，早前入稟申請離婚，要求41歲Britney Spears給予贍養費並代支律師費。有傳Sam以其妻的不雅錄影片段要脅，藉以推翻婚前協議條文。昨日他透過社交媒體Ig Story發表聲明：「相愛6年之後，我跟妻子決定分開，但我們仍然相愛和尊重，並祝她一切安好。」其後再透過發言人否認失實報道：「有傳媒指Sam將會推翻婚前協議，並以公開其妻的不雅錄影片段，作為威脅手段，所有指控均屬失實，Sam不會攻擊其妻，將來也不會，只會一如既往地支持她。」

工人為她拍裸照

《美國周刊》宣稱獲悉婚前協議內容，假如二人結婚兩年，一旦離婚男方可獲100萬美元（約780萬美元）賠償，4年後離婚倍增至200萬美元（約1560萬美元），餘此類推。這段婚姻能夠維持15年或以後才結束，則男方最多可獲1000萬美元（約7800萬美元）。如今婚期僅得14個月，Sam隨時「空手而回」，難怪有傳他向外媒爆料，揭發Britney出軌證據，以及他遭家暴詳情，藉以向妻索償。

美國娛樂網站TMZ引述知情人士透露，Sam擁有妻子跟至少一名家傭偷歡的證據，又指Britney要求工人為她拍攝裸照和影片；另一方面，Sam亦曾向友人訴苦，由拍拖到結婚，多次遭Britney家暴，包括趁他入睡時拳打腳踢，甚至把他打到眼睛紅腫，最後需由保鑣出手隔開二人。事實上，外媒翻查狗仔隊近年偷拍Sam照片，確曾發現他的手臂甚至臉上出現神秘傷痕，但未知跟家暴是否有關。

最令Sam擔憂的是，Britney一向疑心極重，為防狂迷或暴徒入屋，於是訂購多把利器，藏在加州豪宅四周，加上她的脾氣甚大，任何小事都可令她情緒失控，「Sam最怕某日會淪為刀下亡魂」，TMZ引述他的友人爆料。

離婚後專心創作

不過，亦有傳媒透露Britney離婚後表現平靜，據《人物》雜誌引述消息人士指，「雖然她要獨自面對失婚的痛苦，但她以正面和積極態度，面對未來挑戰」，包括為即將出版新書《The Woman In Me》做好準備，又將與多名「偉大的音樂人」合作新碟，似要投入工作，忘記情傷。

英國《每日郵報》亦獨家訪問Britney母親Lynne，後者對於女婿Sam的背叛行為深惡痛絕，「他跟Britney結婚前，已經得悉她的身心健康出現問題，如今卻離她而去」，又請求女兒盡快搬離洛杉磯，返回路易斯安那州跟母親團聚。問題是Britney跟母親鬧翻多年，恐怕Lynne白費唇舌。

相關字詞﹕離婚

上 / 下一篇新聞