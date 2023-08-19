為《陰目偵信》票房欠佳致歉 監製戴栢豪戥演員遭人身攻擊不值

戴栢豪感激各投資者、老闆，願意支持這部電影，現在電影市道不景氣，每拍一部戲都是一場龐大的賭博，感謝他們還願意伸出援手；還有感激演員們及幕後手足，過程中有萬般的辛酸，以及入場支持給予港產片機會的觀眾。

可以不愛 請不要傷害

戴栢豪稱若問他人生中最難過的時刻是何時，答案是現在，自《陰目偵信》上映，他幾乎看了每一則留言和評語，好評固然開心，理性負評更是感恩，讓他知道不足，下次改善，不過有一大堆不友善的惡意攻擊，內容甚至與電影內容無關，而是對演員的人身攻擊、無理的批評，「連電影都未入場觀看，又怎能單靠估算去論斷電影的好壞？」他認為不喜歡《陰目偵信》不要緊，入場與否屬個人選擇，但可以不愛，也請不要傷害，無人應得此般謾罵。

娛樂組