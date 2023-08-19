明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

為《明日戰記》謝票逾百場 談193「不謝票宣言」 古天樂稱視乎檔期 太忙勿勉強

暗殺風暴｜張智霖臨場轉贈長對白 胡杏兒幾乎被考起

【明報專訊】古天樂、張智霖、呂良偉前晚出席主演電影《暗殺風暴》首映禮，古天樂片中一人分飾三角，需要化爛面妝，本身對膠水敏感的他幸好沒有出現皮膚敏感。古天樂去年為電影《明日戰記》到戲院謝票逾百場，對於ERROR成員郭嘉駿（193）因收騷擾信息，發表「不謝票宣言」，古天樂認為謝票可以跟觀眾互動，但視乎個人檔期不要勉強。呂良偉獲胞弟呂良國捧場，對胞弟未能入圍《中年好聲音2》108強，他笑稱無綫不識貨。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）、張智霖（Chilam）、呂良偉、周秀娜、胡杏兒、羅蘭等前晚到九龍塘出席電影《暗殺風暴》首映禮。古仔戲中一人分演三角，其中一個角色要化爛面妝，「不想開聲說話就穿崩，每次特技化妝要三四小時，化完變成另一個人，對角色幫助很大。（有否真的爛面？）當時是夏天，出汗時入面積滿汗水，要不停補妝，我對膠水有敏感，拍攝時盡量用風扇吹着自己，幸好沒有出現皮膚敏感」。

Chilam難忘貨倉追打古仔

飾演天才警員的Chilam表示因要解釋案情，對白比較多，用廣東話表達尚算應付得來。至於動作方面，最難忘在機場貨倉跟古仔追逐、對打。有否受傷？他說：「沒有，我們合作過很多次，已有默契及互相信任。」古仔也沒有受傷，笑言功力深厚。

談到193日前發表「不謝票宣言」，稱謝票不是義務，又說收到騷擾信息，但之後仍現身粉絲場送驚喜，古仔說：「謝票是想與觀眾多點互動，都要看自己的檔期，太忙不要勉強。不要搞到自己病，有時可能謝票又要做其他工作，致壓力較大。」

胡杏兒臨場考背對白

胡杏兒表示雖然客串，戲分不多，但角色特別，在Chilam的幻想世界中出現，「我是Chilam的未婚妻，他對我的死耿耿於懷，在他回憶幻想中，好似隻鬼一樣」。她稱有場戲差點被Chilam考起，「有段長對白原本由他講，但對戲時，他覺得我講更加適合，導演又認同，臨場在短時間背，很大壓力，好彩兩take完成」。周秀娜飾演鑑證科督察，在案法現場細心搜證，對屍體多過對人，她透露有場夜班戲，因看不清楚，以為屍體道具是真人，嚇了一跳，個心離一離。

呂良偉心郁想搞周年結婚派對

呂良偉胞弟呂良國現身捧場，對於呂良國未能入圍《中年好聲音2》108強，呂良偉笑說：「TVB唔識貨，他係好嘢，今次唔入咪下次，唔使安慰。」他也喜歡唱歌，自爆在甄子丹和汪詩詩在意大利舉行的結婚20周年婚禮上，高歌一曲意大利名曲，全場嘩然，不敢相信他連意大利歌也懂，「我唔識意大利文，是小時老師教過我唱這首歌」。

呂良偉與太太楊小娟結婚22年，心郁郁想學甄子丹夫婦搞周年結婚派對，朋友建議夫妻在25周年舉行。會否在結婚的法國舉行？他說：「我喜歡熱帶地方，想在馬爾代夫或斐濟群島舉行，不過我諗吓未必搞，見詩詩籌備這個婚禮消瘦不少。（還有3年時間給太太驚喜？）我日日都畀太太驚喜，想自己開心，就要先令太太開心。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞