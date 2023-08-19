疑李玟哭罵《中國好聲音》錄音曝光 「28年做一個歌手 站在台上被人侮辱」

日前網上流傳一段李玟在現場怒斥《中國好聲音》賽制不公平的視頻，她大聲質疑導演為何讓只得73分的參賽者獲得第二次機會，獲88.3分的參賽者卻沒這機會，隨後更離開錄製現場。

「乳癌是定時炸彈 我也不管」

近日網上流傳一段疑似李玟生前的9分鐘錄音，李玟表示當時左腳處於失溫狀態，冷到發麻，同時已確診乳癌，仍堅持不拿拐杖、不坐輪椅參與節目，她說︰「我的命都不要了！我的醫生求我不要去，因我的乳癌是個定時炸彈，我也不管，因喜歡《中國好聲音》這節目，覺得這些年輕人是充滿希望、愛音樂，我們的共同語言就是愛音樂。我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因我說真相，這是事實，他們的賽制有問題。」

李玟指不理酬勞參與節目是為幫助年輕參賽者，同時斥賽制不公，節目組卻拒絕改變。李玟透露把事件說出來的原因︰「因那一天他們要動手，他們跟我不客氣。他們說︰『你必須要離開這個舞台。』我的手術是10月17日，開刀把乳癌拿掉，可是我真的沒有停過傷心。為什麼我去《中國好聲音》為了他們，他們對我這麼壞。最後一集我看了，真的好像我沒去過一樣。我所有努力、花的心思，一切都看不見，好像我沒去，好像我隨意，根本不用心。你知道我花了多少心思嗎？我因這樣子把身體拉垮了！我希望你們好好聽住，永遠記住這一刻。」

導演兩助理要求馬上離開

李玟提及第二次錄影時因在現場被不禮貌對待，才發那麼大脾氣，她說︰「導演兩個最親近的助理說︰『你要馬上離開！你再不走我們叫保安來。』這28年，我從沒聽過有一個人這樣跟我說話。」她當時一直閉着眼睛哭，那個女人抓她的衣服，想把她拉下台，現場另一人擋着保護她。李玟稱節目播出後引起觀眾爭議，她被威脅要讓周菲戈繼續比賽，她要發一條微博，她最後被說服寫了，覺得周菲戈值得留在那個舞台，「我委屈，我把這個吞下去了」。

李玟之後哭說她10月14日最後一天錄影《中國好聲音》，11日那天綵排時，跟參賽者王澤鵬說了她的腳傷問題，要求對方站在她身旁，她將X光片給導演看，獲答應沒問題，但錄影時王澤鵬被安排在另一邊，她站不穩。據知李玟當日因腳傷忍痛演出，王澤鵬未站在其身邊，結果她跌倒在地上。她不想影響學員，一直坐在地上完成演出。李玟在錄音說：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱。這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」

節目組發聲明指錄音經惡意剪輯

《中國好聲音》發聲明回應︰「近日，部分自媒體帳號在網路平台散佈經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，其間曾有的誤會，經溝通當時即已消除。出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

李秋林︰事實CoCo在視頻裏都說了

李玟當日在錄影廠內的事發視頻流出，其大家姐李秋林當時在現場陪伴。李秋林回覆內地《鳳凰網娛樂》說︰「事實CoCo在視頻裏面都說了，我們就不回應了。」李玟二家姐李思林回覆《明報》時說︰「很抱歉，我們還在失去親人的痛苦中，需要時間和空間去痊癒，暫時無法留意或回答外面的流言蜚語。」

參賽者李嘉捷鬧完節目組後道歉

曾參與《中國好聲音》的內地歌手李嘉捷前日在微博發文，表示聽完李玟的錄音感氣憤，欺負一個正義的導師。他指節目組不尊重參賽者，凌晨2時才通知他要早上參與錄影，但等到黃昏6時被告知錄製提前終止。他又寫道︰「總決賽前十名的位置都是可以買的，金額超乎你的想像。想要在節目裏走到後面，簽合同， 10年打底。」他的微博其後被網民發現已清空，他再發文指「我沒刪，非我刪」，這條帖子之後也消失，換成他向節目組道歉的新帖文︰「本人於昨（前）日發布的微博內容沒有事實依據，在此向社會各界以及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要再以訛傳訛，謝謝大家！」

娛樂組