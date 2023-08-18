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娛樂

張致恒自爆借大耳窿度日 否認欠債要老婆肉償

【明報專訊】張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）育有3子，懷第4胎的雯雯臨盆在即。近日KOL Sean在社交網公開疑似Steven以不同原因向朋友借錢的錄音和欠債紀錄，Steven昨日凌晨在社交網發長文稱一家人遭網絡欺凌，自爆仍欠債纍纍，父親曾將政府的高齡津貼（生果金）給他做生活費。

逐點反擊指控

Steven表示一家人被網紅在網上欺凌，不知對方想點？他自言過去4年曾做錯，迷失到不懂行前面的路，在無辦法時，由朋友到大耳窿，甚至澳門的疊碼仔，他都借過錢，用盡辦法去借，愈借愈泥足深陷。他自認其中一個缺點是遇到麻煩事會選擇逃避，有小朋友後好努力去改，一直死撐到現在，無非想見到小朋友快樂成長。對於曾與朋友的聊天對話流出，他不想多回應，「首先第一樣嘢，我冇用老婆嚟肉償，第二樣嘢我只係講我嘅小朋友當時未搵到學校，好驚佢要讀特殊學校，並唔係嗰位網紅所講我個仔低b，第三樣，我老竇一直都好擔心我，佢係曾經有將佢嘅生果金畀我做生活費，但唔係個個月畀我，只係畀咗一兩次」。

不容傷害家人

Steven稱一直努力找機會，同時以不同方法搵錢還清欠債，惟家庭支出比收入大，很想講聲對唔住，會盡能力用最快速度還錢，又希望大家笑及鬧他好了，禍不及妻兒，觸碰到他家庭任何一個人，他都無辦法容忍，會用盡辦法反擊，強調好愛這個家。對於Steven反擊，Sean在社交網回應指Steven，「反指苦主們有理有據的聲討言論說成網絡欺凌」。

娛樂組

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