邱彥筒呻新劇資源有限影響質素 歐鎮灝過招教葉振弘脫單

導演要求一鏡只可拍3 take

Marf 預告劇中有些驚嚇和血腥場面，叫觀眾做定心理準備。她稱拍攝時，最驚處理情緒和憑空想像的場口，不知自己做得如何，「導演好harsh，不想影響拍攝進度，一個鏡頭只給3 take，有需要當然可以多拍幾take，我經常都超過3 take。時間緊迫，做出來的東西有限」。她認為健康的作品是要資源和時間去培育，《那年盛夏我們綻放如花》這類劇種有資源會好睇很多，不過大家已用心去演，亦合作得很開心。說到劇中講不覆機就會死，問Marf在現實中會否覆機？她說：「覆機有壓力，做這行每次收10幾個信息講工作，有點厭倦，攰的時候就休息唔睇住。」至於COLLAR成員當中那個不喜歡覆機，她不願透露，「以劇中規矩不覆機就有事發生，那個一定不是我」。

George中學初戀 Marco享受單戀

離開校園已4年的George談到著起校服在班房拍攝時，熟悉的感覺像重現眼前，承認中學生涯成績一般，中六那年，全班10多人是留班生，包括他在內，大家感情很好，現在間中還有相約飯聚和打波。身旁的Marco突然問George中學時有否追女仔？George大方承認有，「她是我的初戀，青梅竹馬，是美好回憶」。

Marco自言A0，享受單戀過程，求學時單戀某女同學，表白多次失敗，所以識趣，中學結束就走佬，他笑言：「失敗乃成功之母，現在有向George請教，佢有說過兩招給我，招數可供參考，且有少許作用，但始終George咁靚仔，做什麼也可以，所以我現在仍未有女友。」

記者：柯美