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娛樂

伙NBA球星Donovan Mitchell射籃超興奮 譚旻萱演「阿寶」有壓力 難超越鄧麗欣

【明報專訊】NBA球星Donovan Mitchell前晚到尖沙嘴出席運動品牌旗艦店開幕活動，同場還有「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、COLLAR成員沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、陳泳伽（Winka）和李芯駖，以及韓國男團XODIAC香港成員Leo和Sing等。Mandy有機會與Donovan Mitchell即場較量球技，向對方送上印有香港的T恤留念。

記者：陳釗

本身是籃球校隊的Mandy興奮表示能見到NBA球星是很難得的事，笑言起初大會跟她說會與Donovan Mitchel切磋球技，她心想能在球星側邊學習一下都還勉強，切磋這詞語太重，「他是我親眼見的第一個NBA球星，有件事情我很期待，因他很高，我已很久沒試過抬高頭望人」。她說入行後球技生疏不少，間中心血來潮會落街場鬥波。

尊重193不謝票決定

Mandy最近被導演葉念琛睇中拍新戲《不是你不愛你》，取代鄧麗欣成新一代「阿寶」。Mandy強調不是取代，承認有壓力，因前輩演得那麼好，希望有對方一半已很好，能成為大家喜歡的阿寶。片中與台灣男神陳昊森合作，Mandy對拍檔讚不絕口，稱對方戲內戲外都很靚仔、很有魅力，承認被電倒，「他那麼charm，我真的很難做」。

談到ERROR成員郭嘉駿（193）宣稱不參與電影《陰目偵信》謝票，女主角之一的Mandy表示拍完戲後，大家已無聯絡，拍攝時大家都很認真和用心，「沒有說可不可惜，我尊重個人選擇」。

為食Day被嘲咀嚼肌發達

出名為食的Day被成員取笑最叻的運動是吃東西，Gao還笑Day的咀嚼肌運動量一定很夠，Day澄清最叻的運動是跳舞。談到在新一集ViuTV綜藝節目《全日制COLLAR學院》中，眾成員不止運動量大，還以泳裝示人，可擔心身材被比較？Day表示由於遊戲時動作很大，泳裝不會太性感；心駖稱COLLAR是老少咸宜、老友鬼鬼。

Day日前邀得一班中學同學一齊跳舞宣傳COLLAR新歌《idc》，Day表示同學中有一名是她的歌迷會管理員，原本只是找對方一個人跳，後來感染到大家一齊跳，「我沒有威迫他們，但唔知我朋友有冇」。Gao表示很欣賞這段短片。

Winka日前推出第2首單曲《奇異小姐》，表示無壓力，對她來說是一件盛事，好似第二個BB出世一樣，新歌記錄她的高低起伏，可謂生命的記載。再次跟隊友Marf同時間出歌，Winka覺得很有緣分，事前與Marf沒有夾過新歌題材，但想表達的東西很類似，大家心有靈犀。可擔心被比較？她不擔心，表示雖然兩首歌內容相近，但大家的音樂種類和表達方式不同，可迎合不同需要的聽眾。

Leo與Sing在韓受訓互相照顧

Leo與Sing表示已當練習生年半時間，現時居住韓國首爾的他們特別為是次活動回港兩日。回港可有不習慣？Sing笑言絕對沒有，因在香港已住了10多年，說話都暢順一點。至於工作計劃，兩人表示交由公司安排，現時專心練習，準備上舞台。當練習生是否很辛苦？他們說：「還可以，但開心，有兩個香港人可互相照顧。（想跟哪名藝人合作？）沒有指定對象，誰都想合作。」

可有信心回港挑戰男團MIRROR？二人說：「不要說挑戰，他們始終是前輩，大家互相學習。」想不想好像韓團Got7香港成員王嘉爾紅到內地？Leo與Sing異口同聲說：「怎會不想，不止內地，我們貪心一點，想紅到全世界。」

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