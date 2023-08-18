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娛樂

吳卓羲玩具收藏難及古天樂 何猷啟拒爆家姐超雲婚事

【明報專訊】吳卓羲昨日到澳門旅遊塔出席「玩托邦——吳卓羲藝術玩動收藏展」開幕禮，愛收藏玩具的他在展覽中展示逾300多件心頭好，包括雕像、Figure公仔等。吳卓羲表示展覽開幕的心情既興奮又緊張，驚無人入場看，並透露今次展品是從北京的「吳卓羲個人雕像模玩博物館」運送過來，由於長途跋涉都擔心，「就算買重保險，都買不回展品，其中一個雕像要分開20大箱運過來，最後還是有四五件有損壞，但可以修復」。

生日開工 避談女友

可計算過所有收藏品花費多少錢？吳卓羲稱不講錢，全部是心頭好，笑言起初買回家時，母親會囉嗦他買些不管用的東西，現在終於把這些爛銅爛鐵搬走，屋企空間大了，媽咪最支持。問他現時心頭好和女朋友之間如何選擇？他避談笑說：「現時一定揀我創作的潮玩公仔『豬皮』，它比我更受歡迎。」

完成澳門站，吳卓羲表示展覽計劃會到新加坡、北京、上海、杭州和香港等地，若香港想在會展或九展舉行。可想與同是玩具收藏愛好者的古天樂合作？他自言收藏品跟古生的無得比，對方收藏的太高級，全部1比1，若對方願意，他當然無問題。吳卓羲透露9月3日與曾比特在澳門舉行演唱會，前一日生日都要綵排。會否有女生來送蛋糕？他反問女記者：「是否你來送？」接着會跟「大灣仔」到馬來西亞開騷，稍後接拍港產片。

何猷啟暑假帶兩女旅行享天倫

同場的何猷啟自言有收藏玩具，但數量與吳卓羲差很遠，有時如果價錢太不合理，就算喜歡都不會買。正值暑假，他之前帶兩女去了亞洲一些地方旅行，開學前會帶她們來參觀展覽。問到何超蓮屢傳懷孕，還有家姐何超雲是否將快結婚？猷啟統一回覆：「待她們自己回答。」不過他承認期待，會準備好禮物，笑稱將來身分愈來愈多，輩分愈來愈厚。

記者：陳釗

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