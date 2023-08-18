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娛樂

胡定欣嘆太理智無拖拍 陳豪太忙遭愛女詐型求見面

單身胡定欣自嘲有時太理智 如能選擇會要人唔要錢

【明報專訊】無綫劇《破毒強人》演員陳豪、蕭正楠、胡定欣、張曦雯、何廣沛及蔣志光等昨日出席商場活動，與一班學生宣揚禁毒。監製羅永賢宣布第8集的7天跨平台收視25.1點，161萬人收看。陳豪與胡定欣對收視成績和外界口碑感鼓舞。陳豪太太陳茵媺日前跟3子女從加國探親回港，由於未適應時差，小朋友半夜起身不睡覺，陳豪休息時間受影響，「近期不太夠瞓，又要拍新劇《企業強人》，很少時間陪仔女玩。女兒有投訴，要睡前告知她我幾時回家，睡醒一開眼要見到我，不過最辛苦是太太，要為子女安排一切」。

胡定欣劇中周旋於陳豪和蕭正楠之間，糾纏三角關係，有網民留言稱她的角色是「戀愛腦」，提議角色應專心搵錢較好。問胡定欣在現實中是否一樣是戀愛腦？單身多年的她說：「我已努力中，通常有拍拖就變戀愛腦，不過自問有時因太理智才沒有拖拍。如果有得選擇，我寧願要人唔要錢。」

蕭正楠提議張曦雯組魔音女團

張曦雯透露男友和遠在美國的華人朋友有追劇，朋友讚她短髮造型好看，為角色是值得。男友不懂中文，要靠她翻譯和看字幕理解劇情，但都晚晚捧場。

蕭正楠稱太太黃翠如有追劇，透露本月底到內地舉行3場演唱會，稍後到橫店拍劇，逗留3個月。可考慮邀請張曦雯做嘉賓？張曦雯謙稱歌藝一般，早前在社交網上載唱歌片段，已是唱得較好才敢公開。再問會否找太太黃翠如上台夫妻合唱，蕭正楠笑說：「她會來捧場支持，上台就不會了，她的唱功應該同Kelly（張曦雯）差不多，都……OK，平時有練歌的。我建議Kelly、黃翠如和郭柏妍組『魔音女團』，應該會好有新鮮感。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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