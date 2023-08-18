老公威脅爆料 要求再議離婚條件 Britney Spears被指出軌 第三度失婚

Britney Spears於2016年拍攝歌曲《Slumber Party》MV時認識有份演出的Sam Asghari，發展相差12歲的姊弟戀，翌年1月公開戀情，2021年9月宣布訂婚。

第三度出嫁 家人缺席

Sam Asghari陪伴Britney Spears爭取解除長達13年監護權，Britney重獲自由後渴望再做媽媽，去年4月宣布懷孕，約1個月後自爆胎兒流產；同年6月，兩人在Britney位於加州千橡市的豪宅舉行婚禮，當時女歌手麥當娜（Madonna）、莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、真人騷女星Paris Hilton和《神探俏嬌娃》茱芭莉摩亞等（Drew Barrymore）等名人到賀，跟Britney鬧翻了的父母及胞妹，全部缺席；她的首任前夫Jason Alexander更硬闖婚禮，結果遭保安制服後，再被警方拘捕。

聘著名律師處理離婚

今年3月Britney Spears與Sam Asghari傳出婚姻觸礁，又被拍到脫下婚戒，當時Sam的經理人回應傳媒表示Sam正在拍攝新片，所以沒戴結婚戒指。據TMZ報道，Sam約一周前得悉Britney出軌，兩人曾激烈爭執，前者目前已搬離愛巢。有知情者向TMZ透露Britney與Sam最近不時爭吵，兩人之間存在嚴重問題，有時候Britney會向Sam尖叫及有肢體暴力，讓他受不了。據報Sam前日正式入稟以「不能彌補的分歧」為由申請離婚，並表示上月28日兩人已經分開。英國《每日郵報》報道，Sam要求再商議離婚條件，若Britney拒絕，他會把令Britney尷尬的事公諸於世。有消息指Britney不會跟他對簿公堂，「很大機會Britney會給Sam開張支票，事件就此完結」。

據報擁有6000萬美元（約4.8億港元）資產的Britney Spears，已聘請荷李活擅長處理離婚事務的著名律師羅拉華沙（Laura Wasser），她過往的星級客戶包括《與狼共舞》奇雲高士拿（Kevin Costner）、《魔盜王》尊尼狄普（Johnny Depp）及真人騷女星Kim Kardashian等。傳出離婚後，有傳媒拍到Britney駕駛平治房車在洛杉磯出現，已脫下婚戒。她又更新社交網，上傳騎馬照片，留言有點讓人費解，聲稱很快要買一匹馬，但太多選擇難以決定；又反問是否應加入同性情誼及戴上粉紅色牛仔帽。

每月支付46.8萬贍養費

Britney Spears先後經歷3段婚姻；2004年與青梅竹馬的Jason Alexander在賭城拉斯維加斯結婚，但僅維持55小時便婚姻告吹。同年10月，跟舞蹈員Kevin Federline再婚，育有現年分別17及16歲的兩子Jayden與Sean。她2007年與Kevin離婚，兩子撫養權歸Kevin所有，而且Britney需每月支付2萬美元（約15.6萬港元）贍養費，據報2018年更提升至每月6萬美元（約46.8萬港元）。2008年1月，Britney逾時沒把兩子送回給Kevin，還跟兒子一起反鎖房間內，警察奉召到場，由於她情緒不穩，經評估後被勒令留在醫院精神科病房72小時，導致後來她被法庭頒令要受其父Jamie監管，結果2021年才重獲自由。