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娛樂

【開箱】《新次元！蠟筆小新大電影》 正邪對決 小新化敵為友

【明報專訊】暑期檔期盛產闔家歡老幼咸宜動畫，今年特別熱鬧，《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》、《忍者龜：變異危機》、《名偵探柯南：黑鐵的魚影》、《元素大都會》、《麵包超人大電影：露寶莉與窩心的禮物》等先後上映，還有本月10日開畫的《新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧飛吧手捲壽司》。衆多動畫暫以《元素大都會》成績最好，截至本月6日在港累收2600萬港元，其次是《電影多啦A夢》，進帳500萬港元。《新次元！蠟筆小新大電影》開畫首3日收160萬港元，挑戰《元素大都會》的成績可能有點難度，且看能否超越《電影多啦A夢》，成為今年暑假日本動畫冠軍。

黑白光擊中 正邪各有超能力

臼井儀人創作的《蠟筆小新》，1990年起於《漫畫Action》連載，1992年推出動畫劇，1993年電影版首度上映，《新次元！蠟筆小新大電影》已是第31部，也是整個系列首部3D動畫。故事以原著第26卷番外篇《新之助．向日葵的超能力兄》為基礎，耗時7年製作，曾拍過《真．哥斯拉》、《Stand By Me：多啦A夢3D》的CG團隊製作，並由《草食男的桃花期》大根仁編劇及執導。

《新次元！蠟筆小新大電影》講述40年前大預言家諾齊丹馬士的鄰居魯齊丹馬士，留下「預言」，稱「20與23並列的年分，天空會降下一道黑暗之光，以及一道小小白光。擁有強大力量的黑暗之光，會為世界帶來巨大災難」。2023年夏天，預言中所提及的光芒真的出現，在家等吃晚飯的野原新之助（小新），與妹妹野原向日葵（小葵）在玩耍，小新被一道小白光擊中，只要屁股用力，所有玩具便漂浮空中。黑暗之光打中青年非理谷充，他生活非常不如意，對社會滿肚冤屈。非理谷充一夜間變成暗黑超能力者，決定向全世界報復。國際超能力者調整委會員埼玉分部追蹤這兩道光，得悉小新獲得超能力，於是指導小新對抗非理谷充。

此片採3D製作，鏡頭及色彩運用均比以往2D動畫豐富。開首講述小新拿了母親的胸圍當眼罩扮鹹蛋超人，兩母子街頭展開激烈追逐戰，就展現出3D畫面的速度與實感；而且小新臉頰從2D變成3D後，輪廓立體，看來更肉感。

《新次元！蠟筆小新大電影》透過反派角色非理谷充，帶出校園欺凌、社會歧視等議題。非理谷充小時候經歷父母離異，在孤獨的環境下長大，經常被同學欺凌。長大後缺乏社交能力，成為社會最低層的勞動人口，靠派紙巾為生。非理谷充將情感全寄託在人氣偶像身上，突然收到偶像結婚及引退消息，他頓時崩潰。此時新聞報道指有性侵罪犯在逃，外形及衣著與非理谷充非常相似，慘被誤會是逃犯，其間被黑暗之光擊中，才成為邪惡的化身。

深田恭子歌曲帶來集體回憶

電影後段講述小新操控機械人與非理谷充對戰，小新戰敗被非理谷充吸進體內，因而看到對方的過去，小新主動跟他成為好友，一同對抗校園欺凌者，「我們兩個是伙伴，你並不孤單」，化解了非理谷充的怨恨。片名「手捲壽司」也有重要含意，講述小新獲得超能力後，帶領幼稚園向日葵班，在校內運動會拿下冠軍，小新獲父母獎勵，在家中舉行手捲壽司派對。這場家常便飯也出現在非理谷充的兒時回憶，後者與父母的最後一餐家常便飯，就是吃手捲壽司。

《新次元！蠟筆小新大電影》最有驚喜是講述小新練習運用超能力操控機械人時，因為力量不足，要依靠播放深田恭子1990年代紅極一時歌曲《愛上你的眼睛》，才能讓機械人啓動，掀起一衆《蠟筆小新》資深粉絲的集體回憶。

上映日期：8月10日

相關字詞﹕蠟筆小新 新次元！蠟筆小新大電影：超能力大決戰～飛吧 開箱

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