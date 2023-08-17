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娛樂

《藍甲蟲》預售勝《Barbie芭比》 料開畫稱冠

【明報專訊】上月21日在美國開畫的《Barbie芭比》，連續4周登上票房冠軍，本周末有望被DC超級英雄片《藍甲蟲》（Blue Beetle）取而代之，香港定於今日（17日）開畫，美國延遲一日上映，美媒透過預售數字推算，估計《藍甲蟲》首周末3日票房收2800萬至3200萬美元（約2.1億至2.5億港元）登頂，中止《Barbie芭比》5連霸美夢。

截稿前為至，《Barbie芭比》全球累計票房接近12億美元（約92.8億港元），成績相當理想，反觀其他暑期大片如《奪寶奇兵 命運輪盤》及《職業特工隊：死亡清算上集》卻面臨賠本，兩片目前分別收逾3.7億及5.2億美元（約28.8億及40.5億港元），若以製作費3億美元（約23.4億港元），加上1億美元（約7.8億港元）宣傳費，以及跟院商分帳後，有業內人士推算，《職》片全球票房需要6億美元（約46.8億港元）才可收支平衡，「如果不受疫情影響，票房應該更佳」，電影網站Boxoffice Pro負責人Shawn Robbins如是說。迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）則表示，《奪》片可透過串流平台Disney+播放而增加回報。

《職》及《奪》片失收，某程度跟內地與俄羅斯兩大「票倉」出現反美情緒有關，《職》片在內地上映超過一個月，票房僅收3.4億人民幣，跟2018年《職業特工隊：叛逆之謎》收12.4億人民幣可謂相距甚遠。

相關字詞﹕職業特工隊：死亡清算上集 奪寶奇兵 命運輪盤 Barbie芭比 藍甲蟲

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