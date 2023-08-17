畢利谷巴《大師級愛情》預告曝光 被評特技化妝太誇 應用猶太裔演員

預告片中有畢利谷巴與嘉莉慕萊根背靠背坐着玩猜數字遊戲，之後又有畢利指揮的片段，以及疑與男子談情被太太目睹的鏡頭。不過有網民認為畢利的特技化妝太誇張，尤其過於突顯伯恩斯坦的長大鼻子，批評把猶太人特徵典型化，跟伯恩斯坦本人看來也不相像，質疑何不找真正的猶太裔演員演出。