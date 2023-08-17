Netflix英語電影榜 踢走成龍《狂怒沙暴》 神奇女俠《攻心諜戰》收視登頂

成龍伙拍《自殺特攻》約翰辛納（John Cena）主演《狂怒沙暴》，連續兩周稱霸Netflix英語電影收視榜，上周終於遇到對手；「神奇女俠」姬兒加杜主演的《攻心諜戰》上周五（11日）上架，《熱氣球飛行家》湯夏柏（Tom Harper）執導，除了姬兒加杜，還有《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）、《孟買大家姐》艾莉雅巴特（Alia Bhatt）及《盧旺達酒店》蘇菲奧干妮多（Sophie Okonedo）等主演，講述地下國際維和組織情報員設法阻止黑客偷走組織最寶貴也最危險的資產，《攻》片播出短短3日，觀看次數3310萬稱冠，遠遠抛離位列第2的《狂怒沙暴》770萬觀看次數。紀錄片《體壇秘史學界美足奇才》位列第3。非英語電影方面，德國片《換命天堂》以760萬觀看次數蟬聯冠軍，日本片《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》與波蘭電影《奪魂密令》分佔亞季。

《金牌監製》馬修波特歷（Matthew Broderick）伙拍《烈焰雄心》泰萊基斯（Taylor Kitsch）演出的《無痛殺手》（Painkiller），講述美國鴉片類藥物氾濫的前因後果，聚焦此現象的始作俑者、受害者及設法追尋真相的調查員，上周四（10日）首播，以720萬觀看次數，成為英語節目收視冠軍。《依法犯法2》下半部5集本月3日上架，錄得520萬觀看次數，位列亞軍。第3至10位順次為動畫《蓋比的娃娃屋8》、《戀愛修課2》、《愛慾焚身》、《獵魔士3》、動畫《Om Nom Stories》、《依法犯法》、《甜木蘭》及《Fisk》。西班牙劇《完美童話》以470萬觀看次數在非英語節目收視榜登頂，韓國已播出結局的《歡迎來到王之國》及日本動畫《我的幸福婚約》位列亞季。土耳其劇《裁縫師之家》的第2及首季分佔第4及第9位。第5至8位順次為韓國真人騷《喪屍宇宙》、《驅魔麵館2》、日本動畫《範馬刃牙2》、西班牙紀錄片集《The Last Hours of Mario Biondo》；韓劇《D.P：逃兵追緝令》則位列第10。