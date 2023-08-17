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娛樂

馬國明湯洛雯齊恭喜「準黎太」 黃心穎認嫁泥鯭 避談是否雙喜臨門

【明報專訊】34歲黃心穎跟年長她14歲的RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）拉埋天窗，兩人8月13日入紙申請註冊結婚。喜訊曝光，昨日黃心穎與泥鯭分別回應傳媒多謝祝福。黃心穎舊愛馬國明跟未婚妻湯洛雯也有恭喜「準黎太」。自「安心事件」後，黃心穎成話題女王，有網民議論她在許志安8月12日生日翌日入紙申請結婚，還有爬舊愛馬國明頭搶先結婚，舉動相當「好勝」。

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黃心穎昨日就申請註冊結婚消息統一答案回覆傳媒：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」附上雙手合十emoji；泥鯭回覆傳媒︰「多謝大家，沒有補充。」至於是否默認雙喜臨門傳聞？她說：「無再回應補充任何問題。」馬國明接受傳媒訪問，得知前度黃心穎婚訊後表示：「恭喜佢哋呀…… 」並附上豎起手指公和戴太陽眼鏡emoji。湯洛雯則說︰「當然恭喜祝福佢哋。」

擬結婚通知書揭示泥鯭曾離婚

有報道黃心穎與泥鯭的擬結婚通知書顯示兩人年紀相距14歲外，泥鯭在婚姻狀態一欄填上「離婚」，黃心穎則未婚，二人報住同一地址；黃心穎在職業一欄填上「Song writer」。泥鯭當年曾公開跟圈外女友訂婚消息，最後沒有下文，直至傳出戀上黃心穎，才公開已回復單身。

黃心穎曾跟被封筍盤的馬國明拍拖，感情穩定，至2019年被爆跟已婚的許志安在車廂激吻。「安心事件」後，黃心穎跟許志安的形象和事業一鋪清袋，許志安獲太太鄭秀文原諒；馬國明則跟黃心穎分手收場。翌年2月，黃心穎與泥鯭被影到拖狗拍拖，兩人未有承認，當時泥鯭自爆跟圈外女友已分手，回復單身。黃心穎不時跟泥鯭出雙入對，解釋她領養了唐狗女Love，泥鯭也有養唐狗，對方陪她買寵物用品，至於泥鯭的感情狀况她不清楚， 又為連累對方傳出緋聞感不好意思。之後二人繼續低調交往，至去年中被爆同居關係，黃心穎終公開認愛，表示跟泥鯭一起過得很開心，沒有壓力。

黃心穎跟泥鯭公開戀情後，不時高調拍拖出席朋友聚會，RubberBand早前到外地巡唱，她同行做跟得女友。黃心穎之後復出娛樂圈，先後推出兩首個人歌曲，由泥鯭監製，她曾在訪問分享跟男友合作感受，說泥鯭經常給她鼓勵，之前沒想過要做歌，對方在音樂方面大力推動她；做音樂時二人也有分歧，但男友是監製，她會變聽話。對於「安心事件」，黃心穎稱以前很介懷與不懂處理，但現在平靜了，這是自己的因果，只有做好自己，有些東西她控制不了。黃心穎選擇在樂壇重新開始，但宣傳工作較低調，表示有段時間怕跟人接觸，直至領養狗後才慢慢放開，走出低潮。

搶舊愛閘結婚惹網民熱議

黃心穎傳出婚訊後，有粉絲送祝福，但也有很多網民議論，有指馬國明今年初公布向湯洛雯求婚成功，將於年底舉行婚禮，黃心穎突然結婚有搶閘之嫌。又有網民發覺黃心穎在許志安生日（8月12日）翌日入紙結婚，被認為有意示威。

相關字詞﹕結婚 黎萬宏（泥鯭） 黃心穎

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