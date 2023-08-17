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娛樂

破相柯震東臉貼膠布來港宣傳 宋芸樺春風拍牀戲不尷尬

去年底遭無人機撞傷顴骨 柯震東現身活動仍貼住膠布

【明報專訊】柯震東、宋芸樺和台灣樂團玖壹壹主音春風主演的電影《請問，還有哪裡需要加強》成《夏日國際電影節2023》開幕電影，3主角聯同導演九把刀由台灣來港，出席前晚於圓方舉行的電影節揭幕禮。九把刀和宋芸樺入鄉隨俗，以廣東話自我介紹，春風顯得有點怕醜，談到首次擔正男主角，他說本身與宋芸樺和柯震東相熟，合作得很開心和輕鬆。去年12月拍Netflix劇《乩身》遭無人機撞傷面致破相的柯震東，左邊顴骨仍貼住膠布，他表示康復中，「已經比以前好多了」。

春風認有票房壓力

3主角一同受訪，柯震東表示首次拍全喜劇，覺得很歡樂。談到《請問，還有哪裡需要加強》是他繼2011年《那些年，我們一起追的女孩》後，再有作品成為此電影節開幕電影，這次來港宣傳感覺可有不同？柯震東自爆偶爾有來香港，「香港給我的感覺依然是一個很漂亮的城市，有很多美食、特色，生活節奏一樣快」。

首次當電影男主角的春風，承認有非常大的票房壓力，「拍攝時也有壓力，多得兩拍檔照顧，我也有請教二人」。宋芸樺和柯震東大讚春風表現非常好，大家在現場看到春風好像很緊張，但他面對鏡頭一點都不害怕，表現出不同的樣貌，而且很自然。談到片中與宋芸樺有感情線兼有牀戲，春風笑稱沒有壓力，拍得很愉快，「就算牀戲也是很純情，連接吻都沒有」。宋芸樺在牀戲有跌膊騷胸大膽鏡頭，她表示拍攝時投入角色狀態，沒有尷尬。

宋芸樺找朋友練習洗頭

宋芸樺為演好洗頭妹角色，開拍前兩個月找了很多朋友給她洗頭練習，最初洗得非常不好，把朋友衣服都弄濕，到現在還洗得頗有自信，笑言誰頭癢都可以找她。有沒有興趣當髮型師？宋芸樺笑說：「剪頭髮需要幾年時間學習，我只會洗頭，可能只能開洗髮店。」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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