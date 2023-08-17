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娛樂

讚張學友專業 跌倒繼續唱 郭富城自爆澳門騷驚險事故

【明報專訊】郭富城昨日以環保大使身分出席連鎖快餐店活動，透露親子活動已成為他生活的基本一部分，會從日常生活跟女兒灌輸環保意識，例如出房要關燈、冷氣，冲涼剩下的水，如果不太污糟便留來拖地等，從而節省能源，就算她們現時未識什麼是環保，也希望她們養成有手尾的習慣。

城城日前被影到陪太太買珠寶，獲封「愛妻號」。他說太太平時相夫教子很辛苦，適逢對方生日，身為丈夫送些小禮物很正常。早前一家四口去了上海度假，城城表示碰巧完成個唱想休息，妻女又在上海，於是便享受家庭樂，笑稱現在是「Family man」，在酒店期間見識了無人機表演，令他大開眼界，希望稍後可將這元素加入演唱會。

升降台邊夾鞋 險生意外

談到演唱會，張學友早前在馬來西亞舉行個唱時，因耳水不平衡在台上跌一跌，但仍繼續唱。城城說：「學友向來專業。」他透露早前澳門個唱尾場也險些釀危險事故，幸最後有驚無險，「我們這一代的歌手，很多時受傷或不舒服都會忍住，不特別講出來，例如我早排澳門演唱會尾場也發生驚險一幕，當時因為我要做一個大動作，但升降台只有4呎乘4呎，我隻腳踏後一步時，舞台邊就夾住我的鞋，我在舞台30年，都沒有遇過這情形，最後升降台要降下一級，我才鬆得開，其實都幾危險，可以造成嚴重意外。原來在舞台上，除了要fit之外，還有很多細節的地方要學習」。

代太太謝網民讚美

大女9月生日，問城城會否在快餐店為女兒舉行生日會，他笑說最終決定要視乎女兒意願，小朋友一定想要大party，「大女今年就小一，現在已經有很多自己的想法和有很多問題，每事問，要很有耐心解答」。現時是否他負責教導小朋友生活上的學問，扮靚則由太太方媛負責？城城笑說：「當然。」

談到太太的Barbie造型獲網民讚賞？他說：「這是她工作之一，我很支持她的工作。」對於網民讚他有眼光，娶到靚老婆，城城冧爆說：「我代她多謝大家對她的讚賞。（何時到你扮阿Ken？）我們各自有不同的工作崗位，她喜歡推廣時裝、美容，我繼續專研舞台和電影工作。」

記者：陳釗

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