自詡刀槍不入 寄語後輩面對負評勿上心 陳慧琳開騷大解放 預告挑戰穿泳裝

Kelly表示休息了4年實在太耐，感覺自己好廢，歲數轉眼由40多變了5字頭，好似白白浪費了幾年，所以是時候開騷向歌迷「還債」。澳門站後，接住會到新加坡、美加、英國及大中華等地巡迴，希望兜完一圈，儲多些新廣東歌後壓軸回到香港。

周圍飛巡唱，是否已向家中3仔爺攞批文？Kelly笑言未攞，相信兒子不會投訴，「少了人管，晚晚可以通宵打機，說不定他們會慶祝。老公可能會投訴，不過可能都係我想多了，3仔爺可能很happy」。

以前怕被睇蝕不敢行性感

Kelly預告個唱服飾不乏看頭，老公開綠燈，可性感大解放？她笑言：「他已經無眼睇好耐，剛拍拖時，我穿恤衫他都要我扣鈕扣上頸，現在他已豁出去。」Kelly稱趁開騷解放一下，加上配合跳舞，服飾應該都是簡單為主，透露當中最性感一套是泳裝造型，「造型師給我看時，都感到愕然，心想我20多歲時你不給我穿，到現在這年紀才給我挑戰，所以還在考慮，該泳裝兩旁很高衩，不過外面是有件長袍和配長boot，效果是有型的」。

對於被指罕有性感，Kelly承認隨年紀增長，現時的確比細路女時大膽，「以前很擔心這樣穿會被睇蝕，現在眼光不同了，自己都會放一點，最重要是先把肌肉練結實」。揀歌方面，有不少好歌的Kelly直認真的很難揀，雷頌德會為她的快歌重新編曲，舞蹈上會給觀眾耳目一新的感覺。至於兩子屆時會否上台？Kelly笑稱不會了，兩子現在大個識驚和怕醜，還是在台下欣賞較好。

被批跳舞似機械人 反省改進

談到Kelly早前為Anson Lo擔任演唱會嘉賓，狂讚對方，她期待二人再有其他合作機會，「我們之前曾合作《打字機》，大家咁合拍，之後可合作多首《吸塵機》」。問她有何寄語給新一代歌手？Kelly表示這一代歌手太容易看到評論，以致心理壓力太大，其實對負評不用太上心，這樣只會影響心態，這個是要注意，「我都會看評論，但我內心強嘛。不過如果評論『么』中我，連自己都覺得是的，就會傷到我，例如曾被人說我跳舞似機械人，這句真的入心，連自己都覺得似，之後便去改進。我不會逐個評論睇住、數住，這樣會很辛苦，如果見到一些不關事的負評，我不會理會，由得粉絲跟他們死過」。

Kelly自詡在紓緩壓力方面稱得上No.1，有什麼不開心會第一時間跟老公、經理人和助手講，講完就沒事，笑稱多年來已練成刀槍不入。

場地提供：澳門銀河綜藝館

髮型：Zap Tang

服裝：Valentino

記者：陳釗