明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

自詡刀槍不入 寄語後輩面對負評勿上心 陳慧琳開騷大解放 預告挑戰穿泳裝

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）將於9月30日至10月1日在澳門銀河綜藝館舉行一連兩場《陳慧琳 Season 2演唱會 澳門站》。開騷在即的Kelly無論心態，身形都弗到漏，預告在演唱會大解放，有意挑戰型格泳裝造型，令人期待。談到早前擔任盧瀚霆（Anson Lo）演唱會嘉賓，Kelly期待再與對方合作，身為樂壇前輩的她寄語年輕一代歌手勿對負評太上心，自詡在紓緩壓力方面稱得上No.1。

Kelly表示休息了4年實在太耐，感覺自己好廢，歲數轉眼由40多變了5字頭，好似白白浪費了幾年，所以是時候開騷向歌迷「還債」。澳門站後，接住會到新加坡、美加、英國及大中華等地巡迴，希望兜完一圈，儲多些新廣東歌後壓軸回到香港。

周圍飛巡唱，是否已向家中3仔爺攞批文？Kelly笑言未攞，相信兒子不會投訴，「少了人管，晚晚可以通宵打機，說不定他們會慶祝。老公可能會投訴，不過可能都係我想多了，3仔爺可能很happy」。

以前怕被睇蝕不敢行性感

Kelly預告個唱服飾不乏看頭，老公開綠燈，可性感大解放？她笑言：「他已經無眼睇好耐，剛拍拖時，我穿恤衫他都要我扣鈕扣上頸，現在他已豁出去。」Kelly稱趁開騷解放一下，加上配合跳舞，服飾應該都是簡單為主，透露當中最性感一套是泳裝造型，「造型師給我看時，都感到愕然，心想我20多歲時你不給我穿，到現在這年紀才給我挑戰，所以還在考慮，該泳裝兩旁很高衩，不過外面是有件長袍和配長boot，效果是有型的」。

對於被指罕有性感，Kelly承認隨年紀增長，現時的確比細路女時大膽，「以前很擔心這樣穿會被睇蝕，現在眼光不同了，自己都會放一點，最重要是先把肌肉練結實」。揀歌方面，有不少好歌的Kelly直認真的很難揀，雷頌德會為她的快歌重新編曲，舞蹈上會給觀眾耳目一新的感覺。至於兩子屆時會否上台？Kelly笑稱不會了，兩子現在大個識驚和怕醜，還是在台下欣賞較好。

被批跳舞似機械人 反省改進

談到Kelly早前為Anson Lo擔任演唱會嘉賓，狂讚對方，她期待二人再有其他合作機會，「我們之前曾合作《打字機》，大家咁合拍，之後可合作多首《吸塵機》」。問她有何寄語給新一代歌手？Kelly表示這一代歌手太容易看到評論，以致心理壓力太大，其實對負評不用太上心，這樣只會影響心態，這個是要注意，「我都會看評論，但我內心強嘛。不過如果評論『么』中我，連自己都覺得是的，就會傷到我，例如曾被人說我跳舞似機械人，這句真的入心，連自己都覺得似，之後便去改進。我不會逐個評論睇住、數住，這樣會很辛苦，如果見到一些不關事的負評，我不會理會，由得粉絲跟他們死過」。

Kelly自詡在紓緩壓力方面稱得上No.1，有什麼不開心會第一時間跟老公、經理人和助手講，講完就沒事，笑稱多年來已練成刀槍不入。

場地提供：澳門銀河綜藝館

髮型：Zap Tang

服裝：Valentino

記者：陳釗

相關字詞﹕澳門演唱會 盧瀚霆（Anson Lo） 陳慧琳（Kelly）

上 / 下一篇新聞