【開箱】續談《大熊餐廳2》 為fine dining平反

Richie實習後脫胎換骨

甜點師Marcus到哥本哈根跟Luca學藝的第4集好看，因為前者虛心受教，後者傾囊相授且態度誠懇，原來星級大廚不一定像Carmy過往在紐約的行政總廚，會無定向喪心病狂地不停罵罵罵。Richie最初到Ever實習，其實深深不忿，不但要清晨5點半起牀，到餐廳也自覺大材小用只是不停地抹叉，本已躁底的他，面對帶領他工作的Garrett，滿腹牢騷。Garrett於是自白過往曾經酗酒嚴重，戒除酒癮後到Ever工作，才開始從服務他人中受到啓發；還以醫院與餐飲款待兩詞在英語屬同一字源，叮囑Richie必須尊重顧客、尊重同事，還有自己。Garrett這番話是對Richie的第一個衝擊，其後開餐前會議，發現Ever會調查每名顧客的喜好與期望，特別提到有兩名中學老師，儲錢多時才有足夠銀彈來光顧，大廚吩咐給他們奉上魚子醬與香檳，帶他們參觀廚房，而且不要讓兩名老師花費分毫。Richie頭一次了解到餐廳可以不止提供美食，服務也可以不涉金錢。之後Richie親上「戰場」，穿上筆挺西裝，他稱如同盔甲。目睹各侍應怎樣靠傳紙條通訊，頂級服務不止於殷勤，還要不動聲色預想到顧客的下一步需要。Richie學得很快，聽到顧客離開芝加哥前想試吃油炸薄餅，立即到附近店訂了一客，再由大廚加工，結果顧客驚喜，侍應滿足，這些都不是餐單的鐵板一塊。這一集尾聲，Richie在廚房巧遇Ever老闆Terry，後者教他怎樣處理蘑菇，談及曾事業受挫，又怎樣在絕望中找到Ever這舖位然後東山再起，說來輕描淡寫，就像教導Marcus的Luca一樣。臨別Terry讚Richie擅與人溝通，還稱Carmy一直相信他這點，而他最初以為來實習，是Carmy要整蠱他，Richie之後瞥見店內掛了一張Carmy和Luca的合照，實習一星期，他脫胎換骨，學懂道歉與尊重，後來跟Natalie和解，也找到了工作（或人生）目標。

星級演員客串

《爭寵》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）無疑是金像影后級串星，《戀愛修課》會見到她，在《大熊餐廳2》演Terry，只有一幕戲，表現不溫不火，讓你相信她就是曾經滄海的廚藝高手，現甘於平淡為同事準備食材。此劇主角都不是大紅大紫演員，第2季卻請來不少像奧莉菲亞級數的串星，而且集中在第6集登場，包括扮演Carmy媽媽Donna的《奇異女俠玩救宇宙》珍美李蔻蒂斯（Jamie Lee Curtis），《疑．媽》莎拉保羅森（Sarah Paulson）飾演Carmy的堂姐Michelle，搞笑藝人尊穆蘭尼（John Mulaney）演Michelle的男友Steve，還有《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk）扮演Donna男友Lee。第7集講述5年前的平安夜，Carmy的哥哥Michael仍在，Carmy剛從哥本哈根回到美國，酗酒的Donna堅持一個人處理10多人享用的盛宴，熱鬧與緊張程度跟餐廳的廚房無異，身為子女的Carmy和Natalie，心理狀况如何受到影響，Michelle從旁觀察到，於是勸Carmy到紐約發展，可暫寄居她家裏；還有染毒的Michael跟Lee舌劍唇槍，更幾乎打架，也給Michael最後輕生帶來較清晰的圖像。此劇創作人基斯杜化施杜拿（Christopher Storer）特意抽出1集並加長至1小時，交代了主角的前塵往事與心理背景。除了Carmy，Richie也出席了這場平安夜晚宴，當時女兒還未出生，Tiffany仍未離開他，為了家人，Richie曾經很想振作。相信如果有下一季，這角色將會更吃重。