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娛樂

妮歌潔曼香港取景新劇下月多倫多首映

【明報專訊】多倫多影展下月7至17日舉行，跟其他大型影展一樣，近年增設宣傳新劇單元名為Primetime環節，由去年7齣新劇增至今年9部，會在影展舉行首映禮。當中包括將在Prime Video播出的《Expats》，由《別告訴她》美籍華裔王子逸（Lulu Wang）執導，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演，後者前年8月來港拍攝《Expats》正值疫情，被指與劇組共5人獲港府豁免檢疫安排惹起爭議，後來又傳出妮歌與王子逸鬧分歧。據悉《Expats》去年12月煞科，共6.5小時片長，將會在多倫多舉行世界首映，但未知妮歌會否到場。

另外，將於11月2日在Netflix上架的《呼喚奇蹟的光》（All the Light We Cannot See），改編自普立兹得獎小說，《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特（Steven Knight）編劇、《超時空亞當計劃》桑里維（Shawn Levy）執導，《醫神》男星曉萊利（Hugh Laurie）和「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）等主演，講述失明的法國女孩在二戰期間與德國年輕士兵相遇的故事。此劇將於多倫多影展播出首兩集。去年在韓國TVing播出的《身價》，由陳善圭、全鍾瑞和張栗主演，講述一名刑警喬裝嫖客調查性交易案，怎料遇到地震，死裏逃生後淪為拍賣品，他的器官等待價高者得。《身價》在北美將透過串流平台Paramount+播出，亦會在多倫多影展放映。Primetime環節節目策劃麥諾頓（Geoff Macnaughton）向美媒表示，經過《紙房子》及《魷魚遊戲》等的成功，英語觀衆愈來愈接受外語劇集。

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