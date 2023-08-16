妮歌潔曼香港取景新劇下月多倫多首映

另外，將於11月2日在Netflix上架的《呼喚奇蹟的光》（All the Light We Cannot See），改編自普立兹得獎小說，《蜘蛛網中的女孩》史特芬尼特（Steven Knight）編劇、《超時空亞當計劃》桑里維（Shawn Levy）執導，《醫神》男星曉萊利（Hugh Laurie）和「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）等主演，講述失明的法國女孩在二戰期間與德國年輕士兵相遇的故事。此劇將於多倫多影展播出首兩集。去年在韓國TVing播出的《身價》，由陳善圭、全鍾瑞和張栗主演，講述一名刑警喬裝嫖客調查性交易案，怎料遇到地震，死裏逃生後淪為拍賣品，他的器官等待價高者得。《身價》在北美將透過串流平台Paramount+播出，亦會在多倫多影展放映。Primetime環節節目策劃麥諾頓（Geoff Macnaughton）向美媒表示，經過《紙房子》及《魷魚遊戲》等的成功，英語觀衆愈來愈接受外語劇集。