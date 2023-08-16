瑪歌羅比監製主演《芭比》進帳3.9億

33歲瑪歌羅比來自澳洲，10年前憑愛情喜劇《回到最愛的一天》嶄露頭角，其後伙拍里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演《華爾街狼人》進一步為大衆認識。她主演的《自殺特攻：超能暴隊》及《從前，有個荷里活》票房不俗，卻不能跟《Barbie芭比》相比。她亦先後憑《冰之驕女》及《爆炸性醜聞》獲奧斯卡提名。2014年與任職導演的丈夫湯艾克利（Tom Ackerley）及另外兩名朋友成立LuckyChap製作公司，旨在訴說女性故事的影視作品，並支持女製作人，推出過電影《超犀女王》、 《猛禽暴隊：解瘋小丑女》及Netflix劇集《女傭浮生錄》等。