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娛樂

瑪歌羅比監製主演《芭比》進帳3.9億

【明報專訊】「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）主演兼監製的《Barbie芭比》上月21日開畫，上映至今不足1個月，全球票房逼近12億美元，單在美國收5.26億美元，既是華納兄弟歷來第2高票房電影，僅次於《哈利波特死神的聖物2》，姬達嘉域（Greta Gerwig）在美國亦晉身歷來最賣座女導演；由於成績遠超預期，據美媒報道，瑪歌羅比片酬加分紅可進帳5000萬美元（約3.9億港元），姬達亦會獲得分紅。華納接受美媒查詢時拒置評，瑪歌的發言人亦不回應報道真偽。

33歲瑪歌羅比來自澳洲，10年前憑愛情喜劇《回到最愛的一天》嶄露頭角，其後伙拍里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演《華爾街狼人》進一步為大衆認識。她主演的《自殺特攻：超能暴隊》及《從前，有個荷里活》票房不俗，卻不能跟《Barbie芭比》相比。她亦先後憑《冰之驕女》及《爆炸性醜聞》獲奧斯卡提名。2014年與任職導演的丈夫湯艾克利（Tom Ackerley）及另外兩名朋友成立LuckyChap製作公司，旨在訴說女性故事的影視作品，並支持女製作人，推出過電影《超犀女王》、 《猛禽暴隊：解瘋小丑女》及Netflix劇集《女傭浮生錄》等。

相關字詞﹕姬達嘉域 Barbie芭比 瑪歌羅比

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