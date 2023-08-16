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娛樂

歐遊後伙Blackpink美國開騷 緋聞男友陪伴左右 Lisa首富子搭私人飛機出行

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink的4名成員最近緋聞不斷。Jennie多次被公開與防彈少年團成員V的拍拖照，Rose被指戀上《孩子轉運站》姜棟元，Jisoo早前認愛《今生也請多指教》安普賢，Lisa則與國際時尚品牌LVMH總裁、世界首富阿爾諾（Bernard Arnault）的兒子Frederic Arnault傳緋聞。繼被指一同歐遊後，昨日網上流傳Lisa與Frederic準備乘私人飛機出行的照片，戀情似乎逐步浮面。

文：蘇珮欣

Lisa一向是潮流界寵兒，近年經常穿梭世界各地出席國際時裝品牌活動。去年6月及今年5月兩度獲邀參加Bvlgari舉辦的宣傳活動，跟國際時尚品牌LVMH總裁兼世界首富阿爾諾的兒子Frederic Arnault並肩而坐。Lisa上月與Frederic被目擊在巴黎某餐廳用膳，兩人表現親暱，令緋聞甚囂塵上。

助手保鑣同行

昨日網上再度瘋傳Lisa與Frederic Arnault約會照；有網民表示於本月13日目擊Lisa與Frederic在洛杉磯私人飛機專用的候機室休息，疑似準備出外度假。照片中二人並排坐在梳化玩手機，身邊還有Lisa助手Alice及一名保鑣同行；該上傳照片的目擊者未有透露Lisa與Frederic出遊的目的地。

Blackpink剛於本月11及12日在美國新澤西州完成兩場《Born Pink》世界巡迴演唱會，本周五（18日）會移師內華達州演出。Lisa趁空檔相約Frederic出遊，可見二人關係匪淺。另一方面，Lisa近日在社交媒體Instagram（IG）上載多張疑似在歐洲度假的照片，跟Frederic二嫂Geraldine Guyo上傳IG的旅遊照背景相同，Lisa因而被指參與Frederic的家族旅行。對於Lisa的戀情，其所屬事務所YG娛樂未有否認，只表示藝人私生活無法確認。

兩年前因公認識

現年28歲的Frederic Arnault是世界首富阿爾諾的3子，現時擔任手表品牌TAG Heuer總裁，比26歲Lisa年長兩歲。據悉，Lisa與Frederic兩年前透過工作認識，後者自稱是Blackpink粉絲，曾現身Blackpink演唱會，還公開與成員合照，早前Frederic更被發現手機殼印有「LISA」字樣。

YG娛樂第2季利潤增

提起YG娛樂，日前公布今年第2季業績，銷售額1583億韓圜（約9.2億港元），營業利潤289億韓圜（約1.69億港元），較去年同期增兩倍。韓媒引述韓亞證券消息表示，YG娛樂業績理想，加上Blackpink很大可能續約，故調高YG娛樂目標股價至10.5萬韓圜（約614港元）。YG娛樂昨日收巿股價報8.15萬韓圜（約477港元）。

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