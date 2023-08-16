何超儀首談老公陳子聰搶救經過 「連續4日開肚整理內臟」

放血膠管多到似拖板

何超儀指老公陳子聰2016年曾患肝硬化及直腸炎，幸好很快獲治療康復，亦開始戒煙，但已經太遲，因老公以前是煙剷，煙駁煙似自殺咁。至去年10月，老公去澳洲探親，懷疑幫家人搬重物突然肚痛，原來是大動脈爆裂，要立即做手術，她說：「因為緊急，所以醫生一定要為他劏肚，好多血直噴出來，又要幫他洗內臟及檢查，切掉動脈破爛部分，要幫他換入膠喉替代來保命，插着頭和身放血的膠管，多到好似一個拖板，他昏迷了很久，做完手術肚內有好多風，令他肚脹得像懷孕9個月，連續4日再打開個肚做手術，幫他逐一整理內臟。」她指老公昏迷超過一個月，腳板曾凍得變紫色，怕老公要截肢，每天為老公暖腳。

陳子聰：更加珍惜人生

由於手術後尿道已被鉗爛，大腸亦難以駁回，現在要開造口駁喉排便，老公一度因變成科學怪人產生抑鬱，她要以BB話鼓勵老公，她說：「我希望他可以自己小便、大便和行路，做回正常人，會安排再做手術。」陳子聰接受Do姐電話訪問聲線響亮，表示已好番啲，現在每星期做4次物理治療，他說：「Josie在咁嘅情况下照顧我，我好感動，經歷這次後覺得自己十分幸運，會更加珍惜人生，終於明白新年祝大家身體健康好緊要。」

娛樂組