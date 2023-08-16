明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

何超儀首談老公陳子聰搶救經過 「連續4日開肚整理內臟」

【明報專訊】何超儀早前出席活動透露老公陳子聰大動脈爆裂險死，她日前接受鄭裕玲（Do姐）頻道節目《The Do Show》訪問，詳談老公入院搶救經過，Do姐即場致電陳子聰慰問。

放血膠管多到似拖板

何超儀指老公陳子聰2016年曾患肝硬化及直腸炎，幸好很快獲治療康復，亦開始戒煙，但已經太遲，因老公以前是煙剷，煙駁煙似自殺咁。至去年10月，老公去澳洲探親，懷疑幫家人搬重物突然肚痛，原來是大動脈爆裂，要立即做手術，她說：「因為緊急，所以醫生一定要為他劏肚，好多血直噴出來，又要幫他洗內臟及檢查，切掉動脈破爛部分，要幫他換入膠喉替代來保命，插着頭和身放血的膠管，多到好似一個拖板，他昏迷了很久，做完手術肚內有好多風，令他肚脹得像懷孕9個月，連續4日再打開個肚做手術，幫他逐一整理內臟。」她指老公昏迷超過一個月，腳板曾凍得變紫色，怕老公要截肢，每天為老公暖腳。

陳子聰：更加珍惜人生

由於手術後尿道已被鉗爛，大腸亦難以駁回，現在要開造口駁喉排便，老公一度因變成科學怪人產生抑鬱，她要以BB話鼓勵老公，她說：「我希望他可以自己小便、大便和行路，做回正常人，會安排再做手術。」陳子聰接受Do姐電話訪問聲線響亮，表示已好番啲，現在每星期做4次物理治療，他說：「Josie在咁嘅情况下照顧我，我好感動，經歷這次後覺得自己十分幸運，會更加珍惜人生，終於明白新年祝大家身體健康好緊要。」

娛樂組

相關字詞﹕鄭裕玲（Do姐） 陳子聰 何超儀

上 / 下一篇新聞