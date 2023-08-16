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娛樂

錯失合作機會嘆緣分未到 李幸倪期待與張敬軒打造經典情歌

李幸倪盼演瘋癲角色 恨跟張敬軒合唱 和男友感情穩定 結婚生B隨緣

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）加盟英皇後，繼跳唱歌《Dum Dum》和R&B曲風的《單戀這件小事》，早前又推出療傷情歌《企好》，是她今年第3首單曲。Gin Lee表示《企好》是幫大家打氣的，很開心再與黃偉文（Wyman）合作，對方送了8字訣給大家「記住挺直腰骨企好」，她表示被歌詞幾句說話打動，其中一句是「見字企好」，希望大家聽到這首歌的時候，就像一個提醒，無論現在事業、感情、家庭或學業遇到什麼困難都好，「你可以，你做到的，不要放棄，不要覺得絕望，相信自己一定得的！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Gin Lee新歌《企好》推出一個月，MV已衝破百萬點擊率。她透露初時糾結要否演出MV，最後跟導演商量，決定參與其中一角，因想與觀眾的聯繫緊密點，「今次對我是一大挑戰，雖然喜歡演戲，但始終不是專業演員，所以事前做了很多功課，看了很多劇和電影，再研究角色的背景。始終拍MV與拍戲不同，要在約4分鐘表達一個故事，角色不會預先設計好，導演講完個角色，就要靠自己去感受。而且MV裏王敏奕、陸駿光及盧鎮業都是專業演員，不想拖垮大家，我給自己表現80分」。

談到MV中與盧鎮業有不少親密互動，Gin Lee笑指拍攝時有少少尷尬，因之前大家不認識，又沒綵排，只能催眠自己是愛對方，一來便試當真，感覺很刺激。

願為藝術犧牲挑戰瘋癲角色

對於公司常開拍不同題材電影，會否爭取演出機會？Gin Lee表示不敢說爭取，這方面較被動，若真的遇到好機會，都會衡量，因這兩年主力放在音樂上，「其實之前都有些導演問過我，其中有些題材比較沉重，會預計到需要花很多時間準備，隨時半年時間無得做音樂，所以最後推掉了」。問到拍戲有何底線？她自認演戲經驗不多，若遇到好機會都會嘗試，又笑言願意為藝術犧牲，不怕醜化，也有興趣挑戰瘋癲角色，「之前上戲劇班練習時，要演很多癲的角色，喊到聲嘶力竭那種，因這才可磨練演技，但每次做完這種練習，都會連續3晚發噩夢，所以如果第一次就演沉重角色，都需要時間抽離，心理調節方面還有待熟練。還有鬼片我都想試，至於古裝片，我個樣不太適合，可能要靠化妝」。

相比拍戲，唱歌對Gin Lee來講可謂駕輕就熟，不過有個目標急切想達成，「我一直想跟軒公（張敬軒）合作，之前我在其他公司未有機會，現在大家同公司，但暫時仍未合作，原本有個騷有機會合唱，可惜最後擦身而過，我想是緣分未到，所以我會很誠心地繼續等，若有機會，我會親自跟軒公講。（想合作一首跳唱歌？）我覺得首先是情歌，近年男女合作歌較少，我希望可以跟他有首可以成為如《你最珍貴》般的經典合唱歌」。

事業拼搏未有結婚計劃

談到前同門江海迦（AGA）已訂婚，何時到她好事近？Gin Lee稱還未有這想法，結婚會發生的，但不會在這一刻和這個階段。是否公司不准？她表示沒這樣的事，公司很開通，只是這階段想把握機會在事業拼搏，看看自己可行得幾遠，加上難得公司肯投放資源，所以希望做好，不想辜負大家。

Gin Lee表示與男友感情穩定，對方也體諒和明白她在事業上的理想，結婚生小朋友一切隨緣，「我不會閃婚，未來結婚會偏向低調處理」。

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服裝：@dionlee @farfetch

場地：大和堂咖啡店

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相關字詞﹕《企好》 軒公（張敬軒） 李幸倪（Gin Lee)

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