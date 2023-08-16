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娛樂

鄧月平勤練足球 準備試鏡星爺新片

【明報專訊】鄧月平與蘇皓兒昨日到觀塘錄影港台節目《Pet Pet搞邊科》，主持之一鄧月平帶同7歲愛犬Nine Nine出席，她笑指愛犬興奮失控，顧住玩連零食都不吃，回家要家法伺候，「現在屋企還養了兩隻貓，每月使費不算太多，平均4位數，不過以前會買衫給自己，現在就買衫給無毛貓」。

「踩波車」尾龍骨裂

鄧月平最近積極學踢足球，之前「踩波車」跌倒，導致尾龍骨裂，休息了半個月，幸好康復得快，日前恢復練波，「重返球場上堂多了很多女藝人師妹，我變了大師姐，見一班師妹進步神速，我都要加把勁」。談到不少參與周星馳（星爺）新作《少林女足》招募的女藝人，都拍片自我介紹。鄧月平表示沒有拍，因並非擅長，誠意有很多種，看報道星爺已為她預留試鏡機會，寧願把握試鏡時的表現。可擔心踢到甲組腳？她笑言有方法減腳粗。

蘇皓兒演單親媽媽

蘇皓兒表示以前曾帶愛貓上節目，但愛貓驚到匿埋一邊，所以今次不敢再驚動「主子」。她透露正拍攝ViuTV新劇，劇中首次演單親媽媽角色，有個9歲女兒，拍攝前跟小演員培養感情，最令她喜出望外是小演員不止好戲，還很乖巧。

記者：陳釗

相關字詞﹕《少林女足》 周星馳(星爺) Pet Pet搞邊科 鄧月平 蘇皓兒

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