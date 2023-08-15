明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

準港姐泳裝亮相 莊子璇打7針出院 陳怡名清空社交網不與網民罵戰

港姐泳裝｜陳怡名拒看負評留言而清空Ig 莊子璇出疹拒留院 服藥控制病情

【明報專訊】《2023香港小姐競選》16名候選佳麗昨日首次穿泳裝會晤傳媒，⑩陳霈錤愈戰愈勇，跟④王怡然及⑰王敏慈成為大熱佳麗。⑥胡睿涵、⑨潘明璇及⑯郭珮文憑魔鬼身材搶鏡。⑭陳怡名與⑮莊子璇明顯跌watt，前者早前跟網民罵戰影響心情，現時已清空社交網，後者抱恙上陣，稱腳震震。

16名候選佳麗昨日穿性感三點式泳衣現身記者會。陳怡名早前因不滿照片影得醜樣，跟網民引發罵戰，事件不斷發酵，她因此清空社交網，她說︰「當時我想寫『我諗』，但翻譯出來變成粗口，自己沒為意。」

睇粗口留言影響心情

為何清空社交網？陳怡名表示因為有太多留言，又以粗口辱罵，令她很不開心，不想再看留言，「粗口有廣東話、有英文，其實我不是太明白，是朋友講我知，不是好具體，網民又鬧我樣衰，朋友都叫我不要再看。我覺得那麼多人一齊鬧我，不是不喜歡我，而是想透過我來發泄，好後悔曾經回覆某個網民，現在我不會再反駁，因無論我講什麼，他們都不會聽」。她稱事件對其心情有影響，但公司安慰她不用擔心，只專心參賽便可以，現在先努力改進廣東話。

莊子璇因出紅疹兼面腫入院求醫，她稱醫生說免疫力低和壓力大，入院兩日共打7支針，但為了參賽拒絕繼續留院，有食藥控制病情，食藥後出現眼瞓、頭暈，而且上台有少少腳震，又透露皮膚仍敏感痕癢，要戒食海鮮，「剛剛吃了蝦餃，即刻吐出來，驚再出現面腫影響選美，不過我仍對自己充滿信心」。

王敏慈廣東話對答如流

王敏慈廣東話突飛猛進，受訪時對答如流，她說︰「我搵了老師學廣東話，因為想發音標準一點，大家聽得沒那麼辛苦。我最驚是問答環節，所以最近都留意新聞，希望到時有幫助。（是否不想跟陳怡名般出現語言誤會？）我現在說話會小心點，亦要好好努力，其實陳怡名的廣東話已有進步。」

王怡然表示廣東話也有進步，因鏡頭後會請教王敏慈、陳霈錤。本身是教師的陳霈錤笑指有職業病，其他佳麗的廣東話不好，她便會出手指點，本身也有努力備戰，靠吃牛油果減肥，已減了4磅，以及多飲水、多休息保持狀態。

郭珮文自認大隻不戒口

胡睿涵、潘明璇及郭珮文身材最突出，前者表示一直有減肥，戒吃碳水化合物，但未敢上磅。問她可擔心節食影響體力？她稱不擔心，覺得春青就是本錢。郭珮文身材豐滿、四肢纖瘦，她自覺在眾佳麗中是最大隻，「去越南拍外景吃肥了，現在才回到面試時的體重，所以我都會控制飲食，但不會戒口，飲食可以減壓，感覺會開心一點，不過我不敢吃炸雞，改吃蒸南瓜」。

潘明璇顏值上升靠化妝

潘明璇被網民指顏值不斷上升，有整容之嫌。她表示不介意網民評論，「好開心，覺得是大家的讚美，變靚全靠化妝技術和髮型轉變」。她稱沒整容，最近開始戒吃薄餅，以及飲綠茶去水腫。

記者︰鍾一虹

攝影︰劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕郭珮文 王敏慈 陳怡名 莊子璇 《2023香港小姐競選》

上 / 下一篇新聞