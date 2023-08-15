準港姐泳裝亮相 莊子璇打7針出院 陳怡名清空社交網不與網民罵戰

16名候選佳麗昨日穿性感三點式泳衣現身記者會。陳怡名早前因不滿照片影得醜樣，跟網民引發罵戰，事件不斷發酵，她因此清空社交網，她說︰「當時我想寫『我諗』，但翻譯出來變成粗口，自己沒為意。」

睇粗口留言影響心情

為何清空社交網？陳怡名表示因為有太多留言，又以粗口辱罵，令她很不開心，不想再看留言，「粗口有廣東話、有英文，其實我不是太明白，是朋友講我知，不是好具體，網民又鬧我樣衰，朋友都叫我不要再看。我覺得那麼多人一齊鬧我，不是不喜歡我，而是想透過我來發泄，好後悔曾經回覆某個網民，現在我不會再反駁，因無論我講什麼，他們都不會聽」。她稱事件對其心情有影響，但公司安慰她不用擔心，只專心參賽便可以，現在先努力改進廣東話。

莊子璇因出紅疹兼面腫入院求醫，她稱醫生說免疫力低和壓力大，入院兩日共打7支針，但為了參賽拒絕繼續留院，有食藥控制病情，食藥後出現眼瞓、頭暈，而且上台有少少腳震，又透露皮膚仍敏感痕癢，要戒食海鮮，「剛剛吃了蝦餃，即刻吐出來，驚再出現面腫影響選美，不過我仍對自己充滿信心」。

王敏慈廣東話對答如流

王敏慈廣東話突飛猛進，受訪時對答如流，她說︰「我搵了老師學廣東話，因為想發音標準一點，大家聽得沒那麼辛苦。我最驚是問答環節，所以最近都留意新聞，希望到時有幫助。（是否不想跟陳怡名般出現語言誤會？）我現在說話會小心點，亦要好好努力，其實陳怡名的廣東話已有進步。」

王怡然表示廣東話也有進步，因鏡頭後會請教王敏慈、陳霈錤。本身是教師的陳霈錤笑指有職業病，其他佳麗的廣東話不好，她便會出手指點，本身也有努力備戰，靠吃牛油果減肥，已減了4磅，以及多飲水、多休息保持狀態。

郭珮文自認大隻不戒口

胡睿涵、潘明璇及郭珮文身材最突出，前者表示一直有減肥，戒吃碳水化合物，但未敢上磅。問她可擔心節食影響體力？她稱不擔心，覺得春青就是本錢。郭珮文身材豐滿、四肢纖瘦，她自覺在眾佳麗中是最大隻，「去越南拍外景吃肥了，現在才回到面試時的體重，所以我都會控制飲食，但不會戒口，飲食可以減壓，感覺會開心一點，不過我不敢吃炸雞，改吃蒸南瓜」。

潘明璇顏值上升靠化妝

潘明璇被網民指顏值不斷上升，有整容之嫌。她表示不介意網民評論，「好開心，覺得是大家的讚美，變靚全靠化妝技術和髮型轉變」。她稱沒整容，最近開始戒吃薄餅，以及飲綠茶去水腫。

記者︰鍾一虹

攝影︰劉永銳

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