Lyman留港偏向個人發展 KC組8人限定男團試水溫

Lyman表示自總決賽後首次與一班兄弟在舞台表演，十分開心，除再演繹雌雄同體的《B.A.D.》外，亦有新的表演環節，「今次壓力無咁多，會好釋放咁畀晒觀眾」。他透露是否簽約ViuTV仍洽談中，偏向個人發展及拍戲，但不抗拒加入男團，「和太太傾過，商量中，她應該會陪我一齊，要睇合約傾成點」。

亨仔自嘲跳舞未夠班

KC表示除重演比賽項目《Bloody Mary》，亦與王鋒、何居倬（Adams）、賴天恩（Owen）、詹仕偉（Snoopy）、盧信宥（Ash）、劉瑞威（Meow ）及陳樂庭組成「8人限定男團」。是否如COLLAR般8人組團出道？他說：「睇反應啦！我們會盡做，可能公司會諗吓。（是否有興趣組男團？）是很特別的嘗試，我都enjoy，以後做不做就睇有無機會，男團要唱歌無問題，一直都有學唱歌。」亨仔自嘲跳舞未夠班，今次主力唱歌，不過有機會都想加入男團。

王鋒：與阿澤有傾有講

王鋒表示不知ViuTV是否真的組男團，「我一直想成為男團一分子，覺得與其他人表演比一個人更有火花，即使最終未能簽約ViuTV，亦不排除跟其他朋友組團，「人生流流長，始終要計劃自己想做的事」。他原本有機會再與阿澤同台表演，但對方趕不及到場。阿澤是否已原諒他？王鋒表示大家已踏出第一步，見面時有傾有講，沒任何芥蒂，不認為阿澤不出席是刻意避開他。

記者：林祖傑