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娛樂

耳水不平衡見頭暈 想過腰斬大馬演唱會 張學友滑倒火速站起 完騷報平安

張學友馬來西亞開騷傳突暈倒舞台 環球：滑倒已立刻起身

【明報專訊】62歲「歌神」張學友出道逾38年，近日於馬來西亞舉行演唱會時出現耳水不平衡，他不想讓觀眾失望，落力完成演出，不過前晚演出期間，學友在舞台上突然跌倒，他立即企起身繼續表演，令現場觀眾十分擔心。消息傳出後，有指他在台上暈倒，學友完騷後回應稱非外傳般大件事，只是不慎滑倒。昨日學友已返港休息，數天後再返馬來西亞完成餘下3場演出。

娛樂組

張學友於馬來西亞舉行6場演唱會，上周六（12日）舉行第2場，開場前學友感頭暈不適，主辦單位隨即安排醫生到場，學友休息一會堅持出場，演唱會只延遲了8分鐘，學友照常演出未有影響表現，但落台換裝時有工作人員攙扶。

自爆從小患耳水不平衡

前晚舉行第3場，學友耳水不平衡的情况更嚴重，演出中段，向觀眾透露當晚7時感到好暈，跟主辦單位講不如宣布取消，但因觀眾正前來睇騷，故再看情况，到8時仍感到暈，但為了不想歌迷失望，他還是準時上台演出。學友在台上說：「其實我現在還是有一點點頭暈。」他自爆從小患耳水不平衡，幾乎每年發作一次，但他唱了近40年，從未在演唱會期間發作，沒想到第2場開場前出現頭暈，不過對把聲沒影響，仍可出場獻唱，但不能落力跳舞，他笑說：「雖這場演唱會不是演舞會，但跳舞是其中一部分，我有時會瞇埋眼令自己無咁暈，但又怕你哋會不舒服，如果大家不介意，會盡量少動，盡量唱好一點。」

出事前讓觀眾選擇是否停止

學友接着讓觀眾選擇是否要停止這場演唱會，他說：「其實我在想，作為觀眾，看到我頭暈暈，可能心裏會覺得不舒服，如果你真的覺得不舒服，覺得不如不要唱，那我們就在這裏停止（演唱會），之後再補回給大家。你們覺得呢？如果你問我，我相信可以將以下的演唱會唱完。」觀眾報以熱烈歡呼和掌聲給他加油，表示希望繼續。學友提到不確定頭暈情况會否在稍後好轉，但唱歌是肯定沒問題的，接着他還做出演唱會指定的一字馬動作。

環球：沒有在台上暈

不過學友唱到《只想一生跟你走》時，當時舞台有斜位，他行到一半時失平衡跌倒，但他隨即站起來繼續演唱，觀眾以歡呼聲替他打氣。不過跌倒的消息被傳為在台上暈倒，學友所屬的環球唱片回覆傳媒表示：「請放心，張生沒有在台上暈，只是在舞台上滑倒，但立刻起身，並完成全部演唱會。」

回港休息數日再返大馬

學友亦向傳媒表示不是暈倒，而是不小心跌了一下，非外傳暈倒這麼大件事，沒有受傷。他見觀眾不退票，又不介意他不跳舞，便繼續完成演唱會。學友餘下3場馬來西亞演唱會於本月18日（周五）至20日舉行，他昨日先返港休息數天，之後再返大馬繼續演出。

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