【開箱】ERROR人氣加默契 難補《陰目偵信》劇本不足

住客被逼遷 煉鬼師助紂為虐

《陰目偵信》講述小太郎（何啟華飾）網上買來日本古刀，卻會開口說話，原來自稱「刀郎」者寄居古刀千年，以斬鬼為使命。某夜小太郎遇上專門助人解決奇怪問題的靈異偵探社「陰目偵信」成員石仔（梁業飾）、良（吳保錡飾）及Patrick（郭嘉駿飾），小太郎助他們收伏惡鬼，陰目偵信邀請他加盟。

陰目偵信3人各有本領；石仔有陰陽眼，自小能看到鬼，死於非命的小女孩妹豬一直伴隨他左右；良外表冷酷，但能以念力製造無形的能量牆壁，防禦惡靈攻擊；Patrick自稱外星混血兒，沒任何異能，常說廢話，在危急關頭卻能想出奇怪方法救人。小太郎加盟後，美少女阿源（譚旻萱飾）與Cloud（郭思飾）光顧陰目偵信，稱所居住的平安樓被發展商逼遷，只剩數戶拒搬，堅持不遷不拆。其間居民代表濠叔（太保飾）離奇墮樓身亡，阿源認為他們正與地產商對抗，濠叔不可能輕生，但警方調查指沒他殺可能。陰目偵信到平安樓調查，發現惡鬼橫行，似乎有煉鬼師在背後操控。

小說改編 參與電影製作融資計劃

《陰目偵信》改編「三聯幫牟中三」同名網絡小說，亦有印刷成書，據悉捧場客不少；《陰》片亦是電影發展基金轄下「電影製作融資計劃」提供部分融資製作，首映禮後香港電影發展局還有發稿，主席王英偉博士說：「《陰目偵信》這套電影帶有經典港產片誇張和搞笑的特色，在輕鬆搞笑的氛圍下帶出了鼓勵青年要克服恐懼並尋找自己價值的正面信息。」不知道多少觀衆會認同？

ERROR合作多時，默契十足，又拍過廣受歡迎的綜藝節目，然而片中他們的優點完全發揮不出來。《陰目偵信》走「驚」「喜」路線，結果驚嚇不足，搞笑乏力，片長近兩小時，到尾聲陰目偵信4子盡力救住客，徘徊結界，顯得拖拖拉拉。其實肥仔（梁業）與阿Dee（何啟華）表現不錯；阿正（黃正宜）客串神婆一幕被鬼上身，肥仔塗咒語唇膏驅魔算是笑位；葛民輝演紙扎陳，不時指點陰目偵信4子，晉身老戲骨了。可惜對白沙石多，漏洞不少，也不止是兒戲胡鬧。譬如妹豬為何被阿雪（周家怡飾）害死，沒有交代；既然能開壇煉鬼操控住客輕生，又何須殺死近乎失明的柴叔（羅永昌飾）？地產商目的不過是收樓，既然煉鬼師能操控人尋死，何不索性操控住客簽約賣樓，何須搞出人命？再者，阿雪的男友慘死，地產商才是始作俑者，卻置身事外，她把仇恨轉嫁無辜住客，欺善怕惡還是誤認仇家？

近幾年不少港產片總揾位談去留，《陰目偵信》也不例外，以平安樓遭大地產商逼遷為隱喻，拒搬者就是留下的人；像去年同類型的《猛鬼3寶》其中一個單元，不願離開商場的小女鬼，以舊式商場門庭冷落暗喻香港昔日繁華如今衰落，但跟《陰》片毛病一樣，很多事說白了就變得廉價。其實《死屍死時四十四》也是同一主題，只是劇本與對白寫得較好，導演掌握節奏算準繩。就連爆破與動作連場的《掃毒3：人在天涯》，也借沒有身分的Noon（楊采鈺飾）即使炮火連天，也不願跟隨郭富城離開金三角，是另一個留下來守護頹垣故土的人。編劇與導演透過作品抒發己見很平常，只是千萬別忘記電影娛樂大衆的初衷。

上映日期：8月10日