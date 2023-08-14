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娛樂

韓國網漫輸出全球 Netflix節目十大收視10佔3 《社內相親》拍港劇 安孝燮變盧瀚霆

【明報專訊】韓流近年橫掃全球，無論歌影視都有登上國際舞台的代表作品，網絡漫畫是當地另一輸出世界的文化新勢力，單以昨日影視串流平台Netflix香港十大最高收視節目榜，佔了3劇（《驅魔麵館2》、《戀愛修課2》、《D.P：逃兵追緝令2》）改編韓國網漫或來自相關平台。Netflix歷來最高收視韓劇亞軍《殭屍校園》及剛在Disney+上架的《Moving超異能族》，同樣改編韓國網漫，已成為影視內容泉源，而且不限於韓國，歐美及亞洲也受到影響，MIRROR成員盧瀚霆與呂爵安主演的新劇《社內相親》，原著便是韓國網漫。

奉俊昊執導的《上流寄生族》，拿下奧斯卡最佳電影等4大獎；防彈少年團（BTS）和女團Blackpink舉行世界巡迴演唱會，又參加歐美的音樂頒獎禮；《魷魚遊戲》更是Netflix史上最高收視節目，韓國網漫及平台是當地另一輸出全球的文化勢力。

《梨泰院Class》翻拍日劇

韓國網漫跟日本漫畫及美國D.C和Marvel漫畫等不同，界面設計針對手機，圖畫向下滾動，即使單手也能操作，2000年代初期登陸韓國兩大科技巨企：Daum（後來歸Kakao）及Naver。改編自Naver網漫平台的韓劇，近期就包括在Netflix上架的《今生也請多指教》、《獵犬》、《D.P：逃兵追緝令2》，還有較早期的《Sweet Home》與《地獄公使》。《殭屍校園》更是成功例子，除了是Netflix韓劇歷來最高收視亞軍，亦登上非英語節目史上最高收視第8位。去年底在Disney+上架的《Connect：連瞳》，由三池崇史執導，同樣改編自Naver的網漫。

Kakao方面有本月8日在Disney+首播的《Moving超異能族》，集合柳承龍、趙寅成、韓孝珠、車太鉉等主演；2021年在AppleTV+上架的《Dr. Brain》，原著網漫亦來自Kakao平台，後者另一韓劇《驅魔麵館》，第2季最近在Netflix播出，昨日就榮登香港區節目收視冠軍。Kakao網漫改編的《梨泰院Class》，早前翻拍成日劇《六本木Class》。安孝燮與金世正主演的《社內相親》，改編自網漫，又會翻拍成港劇，由盧瀚霆、呂爵安、陳漢娜等主演。據悉盧瀚霆與陳漢娜正是扮演原作安孝燮與金世正劇中角色「姜泰武」與「申夏莉」，盧瀚霆早前在社交平台便上載疑似拍劇期間照片，留言稱「大家好！call me姜泰武」。

據美媒Deadline報道，韓國網漫與讀者的互動較強，會得到即時反應及評語，例如會問怎麽讓哪個角色這麽早死，成為創作者經營的一部分，所以網漫平台較容易讓新人加入。日本漫畫行業歷史悠久，生態系統較複雜，網漫屬新模式，爭取改編版權方面，也更有彈性和較容易。

網漫題材包羅萬有，由動作、愛情、LGBT、科幻、超級英雄及恐怖驚慄一應俱全。根據韓國內容振興院資料，韓國網漫最大輸出市場是日本及內地，美國也開始多人收看，佔%16，歐洲則有6%。網漫讀者一般較年輕，而且傾向於女性。Naver平台估計佔75%讀者是Z世代（1990年代中後期至千禧初期出生），而且六成為女性。Naver網漫平台美國分部行政總裁Ken Kim表示，Z世代是天生的創作者，也熱切想跟全世界分享他們的故事。Kakao娛樂故事部門主管Charlie Park也有類似見解，認為Z世代較重視故事及主題，文化元素反而是其次。

《獨行月球》去年內地票房亞軍

韓國內容振興院指2017至2021年當地網漫市場收入倍增至12.3億美元，當中包括收費、廣告及出售影視版權。不過Naver與Kakao明白當地市場有飽和的一天，跟韓國歌影視媒介一樣，必須向外發展，因此大幅投資在其他市場。據報Naver到美國、南美洲、法國、德國、泰國、印尼及內地等發展有當地語言的網漫平台，在日本則與Softbank合作。Kakao則獲得3個美國為基地分別主攻網漫（Tapas）、小說（Radish）及魔幻小說（Wuxiaworld）的網上平台，另外亦以Kakao名義投資泰國、台灣及印尼。讀者增長之外，也把發掘創作者擴展到全世界；以Tapas為例，雅麗絲奧士文（Alice Oseman）創作的《Heartstopper》最初便是在Tapas連載，及後被Netflix看中，雅麗絲親自編劇，拍成了一連兩季《戀愛修課》，叫好又叫座，而且Netflix已續訂第3季。沈騰主演的《獨行月球》改編自韓國網漫，去年在內地收超過31億人民幣，僅次於《長津湖之水門橋》，成為內地2022年票房亞軍。另一網漫改編的韓劇《我的ID是江南美人》，去年亦拍成泰國版。估計網漫將會為未來影視內容提供更多，Naver美國分部行政總裁Ken Kim稱該平台有超過90萬創作者，「所以有很多故事，但這個模式的成功，不是取決於編輯或策展人，最終還是由數以百萬計的讀者定奪」。

相關字詞﹕驅魔麵館2 D.P：逃兵追緝令2 韓國網漫 社內相親

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