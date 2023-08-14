吳嘉儀全身金器出嫁 老公承諾風雨同路照顧一世

下午移師戶外舉行花園婚禮，雙方家長招呼逾百親友見證，並進行簽紙儀式。吳嘉儀獲大班無綫藝人到賀，包括陳煒、莊思明、周嘉洛、胡渭康、游嘉欣及林正峰等，翟威廉鋼琴伴奏，黃建東擔任司儀。

吳嘉儀：洞房夜專心造人

吳嘉儀穿低胸婚紗，與Leo在親友見證下宣讀誓辭及交換婚戒，並甜蜜咀嘴，Leo承諾照顧妻子一世，獲全場歡呼和掌聲。之後一對新人受訪，Leo稱接新娘時下大雨，出現少許延誤，但過程順利，笑言是真正「風雨同路」。吳嘉儀稱婚前一晚擔心到喊，因怕天雨為93歲祖母及家人朋友帶來不便。Leo給姊妹開門利市、玩遊戲及講愛的宣言都過關，吳嘉儀讚他是找數真漢子，「他第一次求婚時沒單膝下跪，今（昨）朝他在家人面前當眾下跪，很感動」。她稱總經理曾志偉身在上海工作，有派代表到場。談到造人大計，她表示順其自然，暫沒壓力，不過洞房夜會將手機設置飛行模式，笑言要專心造人。

陳煒盼一對新人早日做父母

陳煒與吳嘉儀認識多年，讚對方爽朗健談，又讚一對新人外形相襯，盼早日生B做父母。她透露最近趁空檔約大班朋友及老公去大馬玩了4日。

莊思明接花球 宣布明年嫁楊明

莊思明男友楊明因工作未有陪伴出席，她在眾姊妹推波助瀾下接到新娘花球，感激大家祝福。她透露婚期暫定明年，「拍拖很久，要向家人親友交代，他們好期待我們結婚」。她決定大搞，分別在香港及馬來西亞設宴。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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