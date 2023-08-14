明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新《胡不歸》重演再贏口碑 班主彭美施收貨 王志良梁非同唱功大躍進

新《胡不歸》重演獲好評 王志良梁非同舞台上深情演繹感動觀眾

【明報專訊】「創意班主」彭美施作品系列之新《胡不歸》，由文武生王志良與新晉花旦梁非同合演，今年2月公演後口碑載道，相隔半年，日前（8月11日及12日）於西九戲曲中心重演，口碑更勝首演。彭美施在重演劇本上經過一番修改，達到更完善。王志良與梁非同在藝術總監尹飛燕深度指導下，唱功及造手都有大躍進，王志良表示不斷揣摸融入角色，梁非同為演好角色，半年來看很多戲參考。

娛樂組

新《胡不歸》由出品人兼總策劃彭美施（施姐）打造，兩場重演前晚圓滿結束，靚人、靚景、靚衫加上唱造俱佳，觀眾被王志良、梁非同這對才子佳人的演出感動。施姐、尹飛燕（燕姐）、王志良、梁非同及一眾演員攜手謝幕時，台下掌聲雷動。施姐多謝台前幕後團隊傾力演出，成就一齣好粵劇給觀眾欣賞，更多謝燕姐對演員深度指導，小生花旦沒辜負所學，「半年之間無論唱功及造手都大躍進，我完全收貨，更多謝康哥（梁煒康）反串演的惡家婆好出色，新《胡不歸》有機會第三度公演」。

施姐：修改劇本更完善

施姐補充今次重演劇本是經過一番修改，比首演更完善，將不合理劇情微調，如《決戰遼王》首演時較簡單，今次豐富舞台畫面，武打難度更高，令戲迷看得開心，「《從軍別母》首演時梁煒康只拿着一個神主牌，今次出動9個神主牌增加戲劇感，觀眾受落掌聲不絕。趙顰娘父女（梁非同與阮德鏘飾）重遇一幕，首演時是精神奕奕跟父親離開，今次將劇情合理化，顰娘暈倒由父親抱回家，製造下一場顰娘離世的假象」。施姐多謝燕姐指導，志良與非同首演時感覺有點隔膜，今次完全配合，眼神表情很深情。志良在唱腔上明顯有很大進步，兩人眉宇間有戲。

王志良做足準備更投入角色

王志良感謝施姐給予機會再次演這齣考牌戲，相比第一次演，對角色熟悉了，加上繼續揣摩每句歌詞、人物性格，重演時更投入，「一開場我就融入男主角文萍生，要每場戲都投入角色好難做到，今次是我第一次可以做得到」。

梁非同被謝幕歡呼聲感動

不少觀眾讚王志良與梁非同演夫婦的默契非常好，梁非同說：「大家默契增加，演出亦暢順了。時隔半年重演有一定壓力，我希望每次演出都帶給觀眾有新的感受，有前輩話即使劇本做過幾多次，都要當新戲去做，為演好趙顰娘這角色，半年來我看過好多不同類型的戲參考，特別是慘情、苦情戲。燕姐指導我們怎樣演得更仔細，我同志良變得更信任對方，這兩晚謝幕聽到好多歡呼聲，我好感動，感謝大家支持。」

賈思樂激讚 想做男主角

兩晚演出獲不少粵劇界、文化界及演藝界朋友捧場，包括西九文化管理局戲曲中心顧問小組主席楊偉誠伉儷，劉家豪與梅小青，林建明（沙姐）、賈思樂及余慕蓮等，場外擺放劇中演員的人形紙板，觀眾入場前可打卡留念。賈思樂讚不絕口，「感覺粵劇好難做，好特別的藝術，我唱歌就叻，但粵劇要記歌詞仲有走位，真的好難。雖然我係『鬼仔』但睇得明，男女主角做得好，我好鍾意佢哋」。沙姐笑說：「𠵱家又唔係叫你做，你係觀眾嚟欣賞啫！」賈思樂笑言下次由他做男主角，沙姐做女主角。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕尹飛燕（燕姐） 梁非同 王志良 新《胡不歸》 「創意班主」彭美施

上 / 下一篇新聞