見過女兒男友 李麗珍：抱孫都好嘅

陳國峰讚何潤東無架子

陳國峰想跟李麗珍合作，演對方老公，但又怕成為男人公敵。他表示早前與何潤東合作拍網劇，飾演奸角，但十分開心，何潤東演其「大佬」，大讚對方友善無架子。

黎燕珊與朱晨麗合作拍劇後常以母女相稱，兩人表示考慮上契。朱晨麗稱早前在家中練舞keep fit ，不慎扭親頸，不單痛到失眠，連右手也郁不到。冲涼、更衣可有人幫手？她說：「自己慢慢整，仲有另一隻手，屋企得隻貓。」

黎燕珊幫朱晨麗搵Mr. Right

朱晨麗考慮趁空檔報考駕駛執照。可會先考慮找個男友？她稱隨緣。黎燕珊說：「我勸你不要揸車，交畀我，幫你搵個Mr. Right。」黎燕珊透露將首次在港演出舞台劇《雷雨》，飾演二太太，因要穿旗袍正努力減肥，目標減3公斤。

記者：林祖傑