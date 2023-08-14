明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

見過女兒男友 李麗珍：抱孫都好嘅

【明報專訊】李麗珍、陳國峰、朱晨麗及黎燕珊昨日為醫療中心擔任開幕嘉賓。李麗珍透露數年前曾跟陳國峰健身，因對方是鄰居，陳國峰笑稱當時一起到健身室即吸引很多男士目光，李麗珍說：「真的有啲驚，不過現在懶了，但為了拍戲也有做運動和戒口，目前與任達華拍新戲，飾演患認知障礙的太太，好彩現實中沒中過新冠病毒，沒有腦霧，女兒（許倚榕）經常喉嚨痛，可能是中招。」她稱女兒不喜歡做幕前，決定不入娛樂圈，「她有拍拖，我見過她男友，都OK，我沒催婚，不過抱孫都好嘅，不用要我全職去湊，玩吓就OK，我就無諗感情事了！」

陳國峰讚何潤東無架子

陳國峰想跟李麗珍合作，演對方老公，但又怕成為男人公敵。他表示早前與何潤東合作拍網劇，飾演奸角，但十分開心，何潤東演其「大佬」，大讚對方友善無架子。

黎燕珊與朱晨麗合作拍劇後常以母女相稱，兩人表示考慮上契。朱晨麗稱早前在家中練舞keep fit ，不慎扭親頸，不單痛到失眠，連右手也郁不到。冲涼、更衣可有人幫手？她說：「自己慢慢整，仲有另一隻手，屋企得隻貓。」

黎燕珊幫朱晨麗搵Mr. Right

朱晨麗考慮趁空檔報考駕駛執照。可會先考慮找個男友？她稱隨緣。黎燕珊說：「我勸你不要揸車，交畀我，幫你搵個Mr. Right。」黎燕珊透露將首次在港演出舞台劇《雷雨》，飾演二太太，因要穿旗袍正努力減肥，目標減3公斤。

記者：林祖傑

相關字詞﹕黎燕珊 朱晨麗 陳國峰 李麗珍

上 / 下一篇新聞