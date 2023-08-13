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娛樂

Britney兩子月初遷居夏威夷 目擊山火災情受創

【明報專訊】美國夏威夷毛伊島發生嚴重山火，據CBS報道，截至周五（11日）晚上，死亡人數上升至80人；在當地出生及成長的《水行俠》男星積遜莫瑪（Jason Momoa）上傳有關毛伊島的影片及信息到社交網，稱感到悲痛。他又轉發有關協助民衆尋找親友的信息，由於當地各酒店正合作為流離失所居民提供住宿，所以他亦勸民衆不要預訂當地酒店及分享捐款資訊。亞馬遜創辦人兼億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）及未婚妻Lauren Sanchez捐出1億美元（約7.8億港元）成立基金幫助當地災民。名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）在當地有房屋及私人農地，上周四（10日）抵達當地的疏散中心，購買物資派發給災民，其間遇到BBC記者，停下來受訪。奧花表示災情嚴重，但很高興不少人伸出援手，盡力幫忙。她稱提早到當地就是要看災民有什麽需要，然後再去入貨，結果買了枕頭、棉被、洗頭水、尿片、牀單等物品。

另一方面，樂壇天后Britney Spears的兩名兒子Jayden與Sean隨父親Kevin Federline及其現任太太本月1日才遷居夏威夷，據悉當時兩子沒向Britney道別。衆人不是住在受災地區，人身安全沒受影響，據TMZ報道，分別17及16歲的Jayden與Sean，看見鄰居痛失家園又滿目瘡痍，同樣受到創傷。不過Kevin的代表律師表示，除了災情，Britney兩子在當地生活愉快。

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