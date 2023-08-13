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娛樂

姬達嘉域膺美國最賣座女導演 《奧本海默》亞洲票房表現勝《芭比》

【明報專訊】《Barbie芭比》在美國上映踏入第四周，截至周四（10日）累收4.92億美元，姬達嘉域（Greta Gerwig）成為當地歷來最賣座女導演；美國調查機構更發現《芭比》超過兩成受訪觀衆過去至少3年沒到戲院看戲。《芭比》雖然全球票房邁向11億美元，遠勝《奧本海默》，但根據票房網站BoxOfficeMojo數字，《奧》片在亞洲如印度及香港等地表現勝《芭比》。

《Barbie芭比》上映17日全球票房已突破10億美元大關，姬達嘉域隨即成為史上單獨執導最高票房的電影女導演；加上「單獨執導」，因全球累收1.13億的《Marvel隊長》由安娜保頓（Anna Boden）與賴恩費克（Ryan Fleck）聯合執導；動畫《魔雪奇緣II》全球大收14.53億美元，同樣是雌雄導演組合。不過單計美國本土票房，《芭比》累收4.92億美元，則勝過《Marvel隊長》4.26億美元及《魔雪奇緣II》4.77億美元，姬達在當地正式摘下最賣座女導演寶座。若全球票房也計算在內，《芭比》截至本月10日累收10.66億美元，勢超越1.13億美元的《Marvel隊長》，但要勝過《魔雪奇緣II》14.53億美元紀錄，則仍需努力。

逾兩成受訪者至少3年無入戲院

根據調查機構The Quorum過去3星期訪問美國1800名欣賞了《Barbie芭比》的觀眾發現，當中佔11%難以記起對上一次入戲院觀看的是什麽電影，亦有11%觀衆自2020年新冠疫情後首次踏足電影院。換句話說，超過兩成受訪者沒看近1年的賣座大片如《阿凡達：水之道》及《壯志凌雲：獨行俠》，卻受《芭比》粉紅浪潮吸引。受訪者當中佔46%表示經常會入戲院看電影，亦有45%受訪者希望能多入場，但費用是考慮因素。另外，有15%受訪者稱入場看《芭比》只是個別例子，不代表他們會成為戲院常客。

據美媒Variety報道，雖然《Barbie芭比》全球收10.66億美元，抛離同期上映的《奧本海默》（近6億美元），但在亞洲部分地區，《芭比》票房輸給《奧》片。以韓國為例，導演姬達嘉域及女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）曾到當地宣傳，但《芭比》無論開畫成績及續後表現，都未如理想，在韓國上映3周，累收約389萬美元（約3000萬港元），昨天在當地已跌至票房第8位。有評論分析韓國社會以男性主導，厭惡女權主義，質疑現狀也會被視為麻煩製造者。《奧》片本月15日會在當地開畫，韓國觀衆一般較喜歡看頂級優質的演出，相信《奧》片會比《芭比》受歡迎。《芭比》本月11日在日本上映，該片的美國官方社交平台轉發或按讚「芭比海默」（Barbenheimer）二創惡搞圖，例如芭比的髮型變成原爆蘑菇雲，觸怒日本觀衆，連替《芭比》配音的日本女星高畑充希也在社交網發文表示靠這種手法宣傳，她感到失望，電影公司最終刪文及道歉。雖然引起風波，但據路透社報道，《芭比》在日本開畫當天的門票還是迅速售罄。由於日本廣島及長崎曾受原子彈轟炸，《奧》片在當地至今未有映期。

歐美票房普遍《芭比》佔優

《Barbie芭比》與《奧本海默》在香港同期上映，據Variety報道，前者收367萬美元（約2862萬港元），《奧》片進帳690萬美元（約5382萬港元），後者完勝，報道指《芭比》似乎難以在香港引起文化共鳴。《奧》中科倫絲佩芝（Florence Pugh）與施利安梅菲（Cillian Murphy）的牀戲被指褻瀆印度教經典《薄伽梵歌》，在印度惹來抨擊，但《奧》片在當地上映3周累收約1700萬美元（約1.32億港元），抛離《芭比》580萬美元（約4524萬港元）票房。《芭比》在內地票房亦一般，翻查實時票房，截至昨日上映23天，累收2.38億人民幣。

《Barbie芭比》在阿聯酋、沙特阿拉伯等中東地區延期上映，《奧本海默》卻表現不錯，在阿聯酋連續兩周稱冠，累收660萬美元。《奧》片在沙特更表現亮麗，至今收1020萬美元。橫跨歐亞的土耳其，《芭比》開畫時成績較佳，但《奧》片後來居上，以520萬美元力壓累收319萬美元的《芭比》。在歐洲、南美、澳紐幾乎所有地區都是《芭比》票房領先，惟荷蘭例外，當地《奧》片以1300萬美元險勝1232萬美元《芭比》；在波蘭《奧》片亦有後勁，上周末力壓《芭比》。

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