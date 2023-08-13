江欣燕自爆當年奉子成婚 嫁吳積遜前小產

江欣燕稱驗孕棒兩條線顯示懷孕，爸爸很開心，決定結婚並訂了結婚場地，「誰知5月時，我忙完當爸媽結婚周年的主持後，有天感到雙腳無力，醫生檢查後發現胎兒沒生命迹象，醫生說這情况在懷孕不足3個月時很常見，但我接受不到，很失望，心想還要結婚嗎？但我已約了周刊做結婚專訪」。

離婚與第三者無關

江欣燕婚後做少奶奶，2005年在亞視復出，2007年重返TVB拍劇。她否認當年復出是因為有婚姻問題，「我復出拍劇是因為受夠了自己糜爛的生活，2013年我拍《女人俱樂部》才離婚」。她稱離婚與第三者無關，只是跟Jackson相處了20年覺得悶。她拍《畢打自己人》找回工作上開心的感覺，一個人更開心，不如分開。單身10年，覺得現在生活十分自由，婚姻生活卻很恐怖。節目中江欣燕提及初戀男友張衛健，拍拖5年分手收場，當年父親反對兩人拍拖，戀情長期受壓，由她提出分手。

娛樂組